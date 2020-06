Po preiskavah se je na facebook profilu Počivalška pojavil ta zapis (FOTO)

Odpeljan na zaslišanje?

Hišna preiskava pri ministru za gospodarski razvoj in tehnologijoje zaključena. Kot so zapisali na njegovem Facebook profilu, je minister v preiskavi polno sodeloval. Dodali so, da si, kot je že dejal, želi, da bi se primer nabave zaščitne opreme preiskal hitro, strokovno neoporečno in brez očitne politične motivacije.V objavljenem sporočilu so navedli še, da bo minister za vsa pojasnila pristojnim organom na voljo tudi v prihodnje.»Cilj ministra je bil vseskozi izključno zagotoviti dovolj zaščitne opreme, ki jo je Slovenija v epidemičnih razmerah nujno potrebovala,« še navaja objavljeno sporočilo.Preiskovalci so ob usmerjanju specializiranega državnega tožilstva od jutranjih ur na več lokacijah opravljali preiskave stanovanjskih in poslovnih objektov ter vozil, kjer so iskali dokaze za potrditev suma storitve kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa.Kot je zjutraj poročal portal Necenzurirano.si, naj bi preiskovali posel s podjetjem Geneplanet, ki je dobilo osem milijonov evrov vreden posel za dobavo medicinskih ventilatorjev. Kljub končanim hišnim preiskavam pa je minister, ki naj bi bil med preiskovanci, še vedno pridržan, so za STA potrdili na policiji. Po neuradnih informacijah naj bi ga odpeljali še na zaslišanje.Med osumljenimi naj bi bila po navedbah portala poleg Počivalška še, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji zaščitne opreme.Zaradi preiskav je danes odstopil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je v obrazložitvi svojega odstopa med drugim poudaril, da sam za preiskave ni vedel, da pa jih sicer vidi kot politično motivirane.