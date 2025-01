Tako si pričarate družinsko glasbeno popoldne s stvarmi, ki jih že imate doma

Za ustanovitev domače glasbene skupine ne potrebujete dragih glasbil, naredite jih lahko sami iz različnih materialov, ki bi jih sicer zavrgli.

Že ustne harmonike, ropotulje, kitara in boben, ki jih je preprosto izdelati, bodo poskrbele za prvovrstno glasbeno zabavo.

Naj zaigrajo orglice

Za izdelavo ustne harmonike boste potrebovali nestrupeno barvo, elastike, peki papir, lesene sladoledne palčke, lesene vžigalice ali zobotrebce, čopič, svinčnik, ravnilo in škarje.

Najprej pobarvajte dve sladoledni palčki na obeh straneh in ju pustite, da se popolnoma posušita. Barvanje lahko prilagodite svojim željam in ustvarjalnosti. Ko sta palčki suhi, izrežite kos peki papirja, ki je enake širine in dolžine kot palčki, ter ga položite med njiju. Peki papir bo služil kot membrana, ki bo ustvarjala zvok, ko boste pihali skozi harmoniko.

Ni treba, da so instrumenti kot pravi, pomembno je, da proizvajajo zvok. FOTO: Famveld/Getty Images

Nato vzemite lesene vžigalice ali zobotrebce in jih odrežite na dolžino približno 2 cm. Položite eno vžigalico navpično med palčki in peki papir na enem koncu. Ovijte elastiko okoli palčk, da bo vžigalica ostala na mestu. Elastika mora biti dovolj tesna, da drži vžigalico trdno na mestu, vendar ne pretesna, da ne bi poškodovala palčk ali papirja.

Pločevinka fižola lahko postane boben.

Ponovite postopek na drugem koncu palčke. Prepričajte se, da sta obe vžigalici dobro pritrjeni in da je peki papir napet med palčkama. Ko je vse pripravljeno, lahko preizkusite svojo mini harmoniko.

Za igranje preprosto pihajte skozi majhno režo med palčkama. Zvok, ki ga boste slišali, bo rezultat vibracij peki papirja, ki jih ustvarite s pihanjem.

Iz žlice ropotulja

Za ropotulje boste potrebovali lesene žlice za enkratno uporabo, akrilne barve, plastična jajca, ki jih dobite v čokoladnih jajčkih za otroke, riž ali lečo, lepilo ter pisane selotejpe ali samolepilne papirje. Najprej pobarvajte lesene žlice in jih pustite, da se popolnoma posušijo. Ko so žlice suhe, vzemite plastično jajce in vanj položite nekaj riža ali leče. Jajce trdno zaprite.

Takole izdelamo ropotulje. FOTO: Detry26/Getty Images

Naslednji korak je, da zlepite žlice na vsako stran plastičnega jajca, tako da sta ročaja na koncu skupaj. Ko je lepilo suho, lahko ropotuljo okrasite z barvnim selotejpom ali samolepilnim papirjem. Ovijte še nekaj traku okoli ročajev žlic, da jih dodatno pritrdite in zagotovite, da se ne bosta razmikali med igranjem. Ropotulje so pripravljene za uporabo.

Na koncu ropotulje čim bolj pisano okrasimo. FOTO: Detry26/Getty Images

Balon kot boben

Za izdelavo pločevinastega bobna boste potrebovali balon, škarje, pločevinko (preverite, da nima ostrih robov), lepilo, trak ali okraske po izbiri, dve papirnati slamici in dva majhna cofka. Najprej odrežite vrat balona, da ostane le večji del, tega raztegnite čez pločevinko. Pomembno je, da je vrh napet in da balon trdno drži stranice pločevinke.

Dodatno ga lahko pritrdite z elastiko ali trakom. Ko je balon trdno pritrjen, lahko začnete z okraševanjem pločevinke. Uporabite lepilo in različne okraske, kot so trakovi, nalepke ali barve. Pustite, da se lepilo popolnoma posuši, preden nadaljujete. Za izdelavo bobnarskih palic vzemite dve papirnati slamici in na en konec vsake prilepite majhen cofek. Pustite, da se lepilo popolnoma posuši, preden začnete uporabljati palice. Cofki bodo ustvarjali prijeten zvok, ko boste udarjali po balonu.

Škatla postane kitara

Za izdelavo kitare iz elastičnih trakov potrebujemo škatlo za robčke ali kosmiče. Pomembno je, da ima škatla ovalno izrezano luknjo na prednji strani, saj bo ta služila kot resonančna odprtina kitare.

Za izdelavo ustne harmonike boste potrebovali peki papir in lesene sladoledne palčke.

Potrebujemo še akrilne barve, ki jih bomo uporabili za barvanje različnih delov kitare, da bo končni izdelek estetsko privlačen. Dve leseni palčki za sladoled bosta služili kot nosilca za elastične trakove, ki bodo predstavljali strune. Dolga kartonasta cev, na primer od folije ali papirja za peko, bo postala vrat kitare. Elastični trakovi različnih velikosti in debelin bodo ključni za ustvarjanje različnih zvokov, ko bodo napeti čez škatlo. S temi materiali bomo lahko ustvarili unikatno in funkcionalno kitaro iz elastičnih trakov, ki bo navdušila tako otroke kot odrasle.

Najprej postavite en konec kartonaste cevi ob konec škatle za robčke in jo obrišite, da označite mesto, kjer boste izrezali luknjo; ta bo služila kot odprtina za vrat kitare. Nato pobarvajte kartonasto cev in lesene palčke z izbranimi barvami ter pustite, da se posušijo. Ko so barve suhe, odstranite vso plastiko iz škatle za robčke, jo odprite in položite ravno.

Prazne ne zavržemo, spremenimo jo v kitaro. FOTO: Michael Burrell/Getty Images

Pobarvajte notranjost škatle in pustite, da se barva popolnoma posuši. Izrežite kos barvnega papirja in ga prilepite na dno škatle; ta del bo notranjost kitare. Ko je barva suha, zlepite škatlo nazaj skupaj z barvano stranjo navzven in pustite, da se posuši. Naslednji korak je vstavljanje kartonaste cevi v luknjo, ki ste jo izrezali na vrhu škatle; pritrdite jo s samolepilnim trakom, da bo trdno na svojem mestu. Nato prilepite lesene palčke na oba konca luknje na prednji strani škatle.

Pustite, da se lepilo posuši, nato pa okoli celotne škatle raztegnite elastične trakove različnih velikosti in debelin. To bodo strune, ki bodo ob napenjanju proizvajale različne zvoke.