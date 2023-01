Tadej in Primož pognala kolesje, pospešeno gradijo kolesarske poti (FOTO)

Slovenski kolesarji, teh je tudi zaradi uspehov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča vsako leto vse več, se bodo letos razveselili številnih novih in urejenih kolesarskih poti. Prav tako v občinah nastajajo novi pumptracki ali koloparki, širi se tudi sistem izposoje koles.

Pot med Kamnikom in Godičem je makadamska. FOTO: Arhiv občine Kamnik

Tik pred novim letom so župan občine Sežana Andrej Sila, župan občine Komen Erik Modic in direktor Komunale Sežana Andrej Prunk podpisali gradbeno pogodbo za gradnjo regijske kolesarske povezave med Sežano in Komnom. »Gradnja te povezave predstavlja pomembno dodano vrednost k trajnostni mobilnosti in razvoju območja obeh občin ter Krasa,« je ob podpisu pogodbe povedal župan Sila. Pogodba v skupni vrednosti nekaj več kot 3,8 milijona evrov vključuje ureditev kolesarskih poti, označitve in signalizacijo, ureditev počivališč ter postavitev kolesarnice na parkirišču pri pokopališču v Sežani. Dela bo kot vodilni partner izvajalo podjetje Komunala Sežana v sodelovanju s podjetjema Kostak in Hartis.

Po makadamu in asfaltu

Do konca leta 2023 bodo uredili 27,2 kilometra kolesarskih poti, od tega 14,6 na območju občine Sežana in 12,6 na območju občine Komen. Dela zajemajo ureditev 19,9 kilometra dolge glavne trase med Sežano in Komnom ter tri ločene povezovalne krake v občini Komen, ki se navezujejo na glavno traso. Na celotni trasi bo urejenih 17,2 kilometra kolesarskih poti s protiprašno zaščito in 2,5 kilometra z asfaltno prevleko, na sedmih kilometrih pa bo trasa potekala po obstoječih cestah.

Kolesarji se bodo razveselili tudi nove regionalne povezave med Kamnikom in Ljubljano, ki je namenjena dnevni migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Zagotavlja trajnostno mobilnost, saj pri načrtovanju v ospredju ni bilo prevozno sredstvo, ampak človek. Projekt je tudi primer dobre prakse sodelovanja med sosednjimi občinami.

Skoraj 14 kilometrov dolga kolesarska povezava se začenja v Podgorju oziroma na Duplici in se vzporedno z regionalno cesto nadaljuje po Mengeškem polju vse do krožišča v Mengšu. V občini Mengeš poteka skozi središče mesta oziroma po Slovenski cesti do južnega krožišča, kjer zavije proti zahodu ter se nadaljuje skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin poteka po industrijski coni, kjer so močno izboljšali obstoječe kolesarske poti. Na koncu industrijske cone na obstoječem semaforiziranem križišču prečka Štajersko cesto in v nadaljevanju poteka po že obstoječi enostranski dvosmerni kolesarski stezi. Zaključi se v Mestni občini Ljubljana, in sicer na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava čez Črnuče.

Projekt legalizacije enoslednice Škabrijelke je del dolgoročnega razvoja gorskega kolesarjenja. FOTO: Arhiv MO Nova Gorica

Občina Kamnik pravkar zaključuje še eno kolesarsko povezavo, in sicer med Kamnikom in Godičem. Dobre tri kilometre dolga pot je makadamska in široka tri metre, speljali pa so jo tik ob Kamniški Bistrici. Večji del so uredili na novo, tudi tam, kjer že poteka priljubljena sprehajalna pot, približno 750 metrov pa je speljanih po obstoječih prometnih površinah. Uredili so tudi pet manjših mostov. Ob gradnji kolesarske povezave med Kamnikom in Godičem so se izogibali večjemu podiranju dreves oziroma so jih podirali zgolj tam, kjer je bilo to res nujno. V sklopu izvedbe so za vsako podrto drevo zasadili tri nova in potrebno grmičevje. Povezava predstavlja nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici v smeri proti izviru te 33 kilometrov dolge reke.

Vse bolj priljubljeno gorsko kolesarjenje

Gorsko kolesarjenje je danes ena izmed bolj priljubljenih aktivnosti na prostem. Zelo se razvija tudi gorski kolesarski turizem. Projekt legalizacije enoslednice Škabrijelka na Škabrijelu je del dolgoročnega razvoja gorskega kolesarjenja, saj na območju Goriške in Vipavske doline obstaja potencial za razvoj gorskega kolesarjenja kot profesionalnega športa ter pomembnega dejavnika pri turistični ponudbi. Škabrijelka je na novo zgrajena gorska kolesarska pot, dolga skoraj štiri kilometre, ki se začne na razglednem vrhu Škabrijela. Speljana je po gozdnih površinah s krajšimi odseki po makadamskih poteh v naravnem okolju.

Pri načrtovanju kolesarske povezave v ospredju ni bilo prevozno sredstvo, ampak človek.

Za njeno gradnjo je manjša skupina članov TCS, društva graditeljev gorsko-kolesarskih poti Nova Gorica, opravila veliko ur terenskega dela. Če k vsemu naštetemu dodamo še pokrajinsko raznovrstnost, v katero je Škabrijelka umeščena, bogato kulturno dediščino, zgodovino, vrhunsko kulinariko ter celoletno blago klimo, nam ponuja izkušnjo, ki je na tako kratkih razdaljah in v kratkem času ne moremo doživeti skoraj nikjer drugje. Kljub atraktivni in razvejani infrastrukturi se ta segment kolesarjenja v Sloveniji srečuje z največjimi problemi na zakonodajnem področju, saj njegov razvoj močno ovirajo številni zakonodajni predpisi. Po dolgotrajnih birokratskih postopkih jim je uspelo Škabrijelko uvrstiti na seznam redkih legalnih gorsko-kolesarskih poti v Sloveniji.

3,8 milijona evrov je vreden projekt na Krasu.

V občini Domžale si z izvajanjem različnih projektov prizadevajo za vzpostavitev infrastrukture, ki bo občankam in občanom omogočala trajnostno mobilnost. Eden izmed projektov je tudi gradnja regionalne kolesarske povezave občine Domžale, ki se je začela januarja 2022 in bila zaključena z gradnjo nove kolesarsko steze v dolžini dveh kilometrov, dveh brvi za kolesarje, rekonstrukcijo obstoječega para avtobusnih postajališč na trasi povezave, ureditvijo cestne razsvetljave in novo ureditvijo tako vertikalne kot horizontalne signalizacije na celotni dolžini trase.

Župan Kamnika Matej Slapar je zadovoljen z vzpostavitvijo dveh novih povezav. FOTO: Arhiv občine Kamnik

Pogodbo za novo kolesarsko povezavo med Sežano in Komnom so podpisali (z leve): župan Komna Erik Modic, župan Sežane Andrej Sila in direktor Komunale Sežane Andrej Prunk. FOTO: Arhiv občine Sežana

Ob cesti in železniški progi je sredi Mengeškega polja stekla tudi kolesarska pot. FOTO: Arhiv občine Kamnik