Ta vročinski val še ne bo popustil, kuhali se bomo še vsaj do 22. julija

Lansko poletje nam je prineslo veliko dežja in na žalost tudi poplave, letošnje pa visoke temperature. Če že komaj čakate, da se bo trenutni vročinski val končal, vas bo razočarala napoved Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), ki pravi, da bo ta trajal še vsaj do 22. julija.

Arsova napoved pravi, da bomo imeli danes sončno vreme z nekaj kopaste in koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo znašale od 29 do 34 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek kaže na jasno vreme. V ponedeljek bodo najvišje dnevne temperature znašale okrog 30 stopinj Celzija, v torek pa kar okrog 35. Najnižje jutranje temperature za te tri dni bodo okrog dvajsetice. Prave ohladitve torej tudi zjutraj ne bo.

Zaradi visokih temperatur je Arso za nedeljo, ponedeljek, torek in sredo izdal oranžno opozorilo. Za danes je to opozorilo izdano za južno polovico države, za ponedeljek, torek in sredo pa za celotno državo.

Večja verjetnost za nevihte

Od 17. do 22. julija bo prevladovalo sončno in vroče vreme. V severni in severovzhodni Sloveniji lahko pričakujemo kakšno vročinsko nevihto, drugod po državi bo po zdajšnji napovedi verjetnost zanje razmeroma majhna. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa med 30 in 36 stopinj Celzija.