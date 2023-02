Ta slovenski kraj se bo tudi letos za pusta prelevil v Butale

Pred nami so dnevi, ki bodo rezervirani za pustno dogajanje, česar se še posebej veselijo naši najmlajši, nad tem pa so navdušeni tudi vsi ostali, ki se radi zabavajo, družijo, se udeležujejo norčavih dogajanj in morda za en dan spremenijo svojo vizualno podobo. Tako vam tokrat kot zanimivo izletniško destinacijo predstavljamo Cerknico, ki slovi kot kraj, kjer se vsako leto odvija znamenita pustna povorka. Obrnili smo se na Enoto za turizem (Notranjski park), kjer so nam postregli z raznovrstnimi informacijami o znamenitostih območja in možnostih preživljanja prostega časa.

