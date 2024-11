Ta poteza ptujske občine mnoge presenetila: »Mi nismo normalni« (FOTO)

Ta konec tedna bodo po državi številne prireditve ob martinovanju. Največ ljudi vsako leto privabi javno martinovanje v Mariboru, tradicionalno veliko martinovanje pa bo tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, kjer je dogodek povezan z začetkom priprav na kurentovanje. Prav tako bodo na Ptuju razglasili 10. vinsko kraljico.

Večdnevno martinovanje na Ptuju pa ima tudi novost. Mladi do 29. leta bodo namreč vino lahko degustirali brezplačno na sobotnem dogajanju na Mladinskem festivalu vina in kulture, so sporočili z Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj.

Iz članka je bilo razbrati le, da bodo mladi vino lahko naročali brezplačno. A na občini Ptuj so nam dodatno pojasnili, da so se omejili na tri kupone oz. 1 dcl vina. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ta odločitev je nekatere pustila odprtih ust, saj je bilo mogoče s sporočila razbrati, kot da bodo mladi lahko naročali vino v neomejenih količinah. »Gremoo«, »Se že veselim naslednjega dežurstva«, »Imate kakšno osebno za posoditi«, »Navali«, »Mi nismo normalni« ..., so se vrstili komentarji.

Na občino Ptuj smo naslovili vprašanja, kako to, da so se odločili za brezplačno degustacijo vina za mlade in ali so se pri odločitvi pozanimali z Nijz. Ne nazadnje smo lahko prebrali le, da bo degustacija vina za mlade brezplačna, to pa bi lahko vplivalo na prekomerno pitje.

Število kozarčkov bo vendarle omejeno

S ptujske občine so nam dodatno pojasnili, da bo število brezplačnih kozarčkov za mlade omejeno.

»Degustacija je premišljeno zasnovana in omejena na tri vzorce na osebo, kar skupaj znaša približno 1 dl vina. S tem pristopom zagotavljamo, da mladi lahko uživajo v izkušnji na zmeren način ter pridobijo vpogled v kakovost in pestrost lokalne vinske ponudbe, brez pretiranega uživanja alkohola,« so zapisali na občini.

Prejeli bodo tri kupončke, brezplačno vino le za mlade domačine

Mlajši od 29 let bodo pokazali osebni dokument in prejeli tri kupončke in degustacijski kozarec. Brezplačno vino bo na voljo le mladim občanom Ptuja.

Degustacije bodo potekale na sobotnem dnevnem programu martinovanja na Ptuju, ki je del projekta Vino ni voda, stojnica pa bo na voljo med 13. in 17. uro.

»Ta projekt poudarja pomen zmernosti ter spoznavanje bogate vinogradniške in kulturne tradicije našega mesta. Za realizacijo te pobude smo se odločili, saj želimo mladim na odgovoren način omogočiti spoznavanje vin kot pomembnega dela naše kulturne dediščine. Naš namen je ozaveščanje mladih o kulturnem in zmernem uživanju vina ter spoznavanje raznolikosti lokalnih vin in njihovega pomena.«

Na prireditvi bodo tudi zaposleni s Centra za krepitev zdravja Ptuj, Zdravstvenega doma Ptuj, ki bodo obiskovalce opozarjali na pomen zmernosti in odgovornega uživanja alkohola. »S tem celovitim pristopom želimo mladim pokazati, da je martinovanje na Ptuju več kot le praznik – je priložnost za povezovanje, kulturno bogatenje in poglobljeno razumevanje lokalne dediščine.«

Ostali obiskovalci ne bodo imeli brezplačnega vzorca vina, a bodo lahko izbirali svoje vinarje na bogati ponudbi na Martinovi tržnici.