Ta konec tedna bo v znamenju mini turneje dveh velikih alpinističnih legend (FOTO)

Na obisku v Sloveniji bo najslavnejši alpinist in pustolovec našega časa Reinhold Messner z ženo Diane in z Vikijem Grošljem bodo vsi trije v šestih slovenskih krajih predstavili nedavno izdani knjigi, zakonca Messner svojo Podobe smisla, Grošelj pa svojo Mojih 33 odprav.

V Slovenijo konec tedna prihajata Reinhold in Diane Messner. FOTO: Viki Grošelj

Veže ju trdno prijateljstvo

Slovenskega in južnotirolskega alpinista ne druži le ista strast – alpinizem, ampak tudi že več desetletij trdnega prijateljstva. Kot nam je Viki Grošelj povedal pred dvema letoma v rubriki Legende slovenskega alpinizma, se je to začelo leta 1983, po tragediji Nejca Zaplotnika, ki ga je pod osemtisočakom Manaslu vzel plaz. Messner je bil takrat v Himalaji in je poiskal člane jugoslovanske odprave ter jim prišel izreč sožalje.

Viki Grošelj na turneji predstavlja knjigo Mojih 33 odprav. FOTO: Nejc Skrablin

Do mini alpinistično-knjižne turneje, na kateri bodo avtorji predstavili knjigi in se srečali z bralci, je prišlo po spletu naključij, nam pove Grošelj.

»Letos smo se z zakoncema Messner zelo intenzivno družili. Najprej me je povabil v Nepal, na otvoritev bolnišnice v okviru svojega projekta pomoči Šerpam, nato me je presenetil še z uvrstitvijo na svoj seznam Rock & Ice Stars – Zvezde alpinizma. Ves čas smo se pogovarjali in se menili o tem, da bi me še letos obiskala v Sloveniji, in res se je izkazalo, da imata v decembru tri dni časa. Ker sta istočasno izšli obe knjigi, se je Diane spomnila, da bi lahko naredili tudi promocijo za obe skupaj, in tako je iz zasebnega obiska nastala kar turneja s predstavitvijo knjig,« razloži Viki Grošelj, prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišje vrhove vseh sedmih celin, in drugi po številu osvojenih osemtisočakov.

Ne zamudite 7. 12. ob 17.00: Knjigarna Konzorcij, Ljubljana 7. 12. ob 19.00: Galerija Gunclje, Ljubljana 8. 12. ob 17.00: Kinogledališče Tolmin 8. 12. ob 20.00: Kulturni dom Janka Premrla Vojka, Podnanos 9. 12. ob 10.30: Knjižnica Velenje 9. 12. ob 17.00: Slovenski planinski muzej, Mojstrana 10. 12. ob 10.00: Kulturni dom Medvode

Južnotirolski alpinist je izjemen pisec in govorec, zato so njegove predstavitve zelo zanimive. FOTO: Jože Suhadolnik

Del velikih zgodb »Viki Grošelj je ena ključnih osebnosti slovenskega alpinizma. Njegov moto je: Alpinizem je pustolovščina v najbolj plemenitem, najčistejšem in najbolj pozitivnem pomenu te besede. Viki Grošelj odlično združuje vrhunske aktivnosti s pripovedovanjem zgodb. S svojim odnosom do obeh dejavnosti je postal del velikih zgodb tradicionalnega alpinizma,« je v svojem predgovoru o Grošljevi knjigi zapisal Reinhold Messner.

Reinhold Messner je skupaj z ženo napisal knjigo Podobe smisla. FOTO: Diane Messner, Hiša knjig – HKZ

Žena prvič javno o slavnem možu

Oba alpinista sta za knjigi drug drugemu napisala tudi predgovore. Kot je v svojem zapisal Viki Grošelj, Reinhold Messner v knjigi Podobe smisla pripoveduje o tem, kako sta ga odrekanje namesto potrošnje in sposobnost znebiti se vsakršne življenjske navlake pripeljala do uspeha in predvsem sreče. Pa tudi o tem, kaj ga je vodilo iz kmečke vasice v Dolomitih do najvišjih vrhov na svetu, kako se spoprijema s staranjem ter kaj mu pomenijo smrt, religija in duhovnost.

»Messner se ne izogiba niti zelo zasebnim zadevam in odkrito govori o krizah in razočaranjih, o ločitvi in novih začetkih v ljubezni. Pomembno vlogo ima njegova žena Diane, ki ima svoj pogled na svet in svojega slavnega moža – in o tem prvič spregovori v tej knjigi. Kako sta videti ljubezen in skupno življenje v vsakdanjih razmerah? Kako skupaj potujeta? In kaj je zares pomembno v odnosu in v življenju. Reinhold Messner, eden največjih in najpomembnejših alpinistov vseh časov, v svoji najnovejši knjigi, skupaj z ženo Diane, razmišlja o življenjskih spoznanjih in vrednotah, ki so ključne za izpolnjujoče, polno življenje. Dragoceno in navdihujoče branje,« je v predgovoru zapisal Grošelj in nam pred začetkom turneje še povedal, da so vse predstavitve knjig brezplačne in da ga zelo veseli, da jim jih je uspelo pripraviti ne le v Ljubljani, ampak tudi v manjših krajih po vsej Sloveniji.