Svinjska krača za zmagovalca stave

Na planinski postojanki Zajčeva koča, ki stoji v bližini impozantne stožčaste Krvavice v Savinjsko-Zasavskem hribovju, že vse od 1999. vsako leto sredi novembra potekajo tradicionalne domače koline, ki so bile nekoč pravi kmečki praznik. Zaslugo za ohranjanje te tradicije imajo že 25 let tudi člani Planinskega društva Tabor, ki so znova poskrbeli za prijetno in doživeto praznovanje, z njimi pa je sodelovalo tudi prijetno sončno vreme. Nekoč je skoraj vsaka družina imela doma prašiča. Še pred nekaj desetletji so se ljudje nadvse veselili kolin. Takrat so se lahko najedli mesa, ki nekoč marsik...