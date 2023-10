Janša že govori o diktaturi, preberite zakaj

Svet RTV Slovenija je potrdil imenovanje Ksenije Horvat za direktorico TV Slovenija, Mirka Štularja za direktorja Radia Slovenija in Kaje Jakopič za direktorico digitalnih vsebin.

Uprava Radiotelevizije Slovenija je po ponovljenem razpisu tako prejela soglasje Sveta za imenovanje teh kandidatov na direktorska mesta. Horvat je danes dobila 14 glasov svetnikov, eden pa je bil vzdržan. Štularja je soglasno podprlo 15 svetnikov, prav tako pa tudi Kajo Jakopič.

Trojica direktorjev, Ksenija Horvat, Mirko Štular in Kaja Jakopič (od desne proti levi), so dobili še soglasje svetnikov. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Svetniki so soglasje podali tudi k imenovanju Polone Fijavž in Danijela Posleka za v. d. odgovornih urednikov informativnega programa 1. programa TV Slovenija in Radia Slovenija. Soglasje k imenovanju Polone Fijavž za v. d. odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TVS je dalo 15 svetnikov, soglasje k imenovanju Posleka za v. d. odgovornega urednika prvega programa Radia Slovenija pa 14, medtem ko je bil eden vzdržan.

Janša že govori o diktaturi

Ni minilo dolgo, da se je na potrditev treh kandidatov za vodstvene položaje, odzval šef opozicije. Janez Janša je na omrežju X ocenil, da je »Cilj vsake depolitizacije vedno vladavina enako mislečih oziroma diktatura«.