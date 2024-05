Izjemen odziv za Odprto okno (Suzy)

Razprodana dvorana in navdušen aplavz občinstva. V takšnem vzdušju se je začela letošnja sezona cikla sodobnega flamenka Noches de Tablao. Otvoritveni koncert je pripadel priznanemu kitaristu Erazmu Izidorju Grafenauerju in predstavitvi njegovega albuma Ventana Abierta (Odprto okno). Posnel ga je lani v Španiji, na njem je avtorska glasba flamenka z vplivi različne glasbe sveta, klasike in jazza. Sodelovali so vrhunski slovenski in španski glasbeni virtuozi, ki jih je tudi tokrat združil na odru Cankarjevega doma.

Erazem Izidor Grafenauer je združil vrhunske virtuoze: basista Jošta Lampreta, violinistko Ano Mezgec, violončelista Bernarda Brizania, trobentača Luko Ipavca, tolkalista Joséja Montaño, pevca Imerja Brizanija ter Urško Centa s palmasi in plesom. FOTO: Matevž Kocjan

Album Ventana Abierta (Odprto okno), ki ga je Erazem Izidor lani posnel v Španiji, predstavlja pomembno obeležje slovenske flamenko ustvarjalnosti. FOTO: Matevž Kocjan

Posebno mesto zagotovo pripada izjemnemu madridskemu tolkalcu flamenka in afro-kubanske glasbe Joséju Montaňi. Z mešanico tradicionalnih elementov in sodobnih glasbenih pristopov album Ventana Abierta predstavlja svež in izrazito izrazen, a spoštljiv pogled na to mojstrsko glasbeno zvrst in s tem prinaša nove možnosti in perspektive za razvoj flamenka v Sloveniji.

V Madridu rojeni José Montaña, eden vodilnih tolkalcev flamenka in afro-kubanske glasbe, je zaslovel ob sodelovanju s svetovno znanimi plesalci flamenka. FOTO: Matevž Kocjan

Na odru se mu je pridružila vodilna plesalka flamenka pri nas, koreografinja in glasbena ustvarjalka Urška Centa, ki je kot organizatorka cikla Noches de tablao navdušenemu občinstvu že napovedala naslednji flamenko dogodek. To bo njena avtorska predstava z naslovom Tam, v vrtu, ki bo 13. in 14. junija v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.