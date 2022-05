Švarc Pipanova o umazanih igricah: Mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst

Dominika Švarc Pipan, ki je kandidirala v vrstah SD-ja za poslanko v državnem zboru, se je razpisala na svojem facebook profilu. Beseda je tekla o namigovanjih na to, da se je sama ponujala Robertu Golobu za pravosodno ministrico. Prav njeno ime je bilo zadnje dni največkrat omenjeno za dotično funkcijo. Vse navedbe okoli lobiranja je Pipanova ovrgla in vse skupaj utemeljila v dolgem zapisu, ki pa je razkril marsikatero umazano zakulisje slovenske politike.

»Zanimivo. Dr. Roberta Goloba nisem nikoli videla bližje kot na 10 metrov. Bi mi pa bilo v veliko čast in veselje spoznati ga in sodelovati. Do kod se bo šlo, da bi se z lansiranjem laži umazalo moje ime in ugled? In to nekateri iz lastne stranke.

Od natolcevanj, da sem delala v obrambi vojnih zločincev (kar je sicer tudi pomemben del kazenskega sodstva, a sama sem bila tožilka, to je lahko preverljivo dejstvo), pa še kaj.

Proti meni ne boste našli ene resnične afere, enega nepoštenega spodrsljaja. Vedno sem in bom imela čisto vest. Vedno bom RESNIČNO delala #drugače.

Je pa globoko žalostno, kam vodi sla po moči in to od ljudi v isti stranki, ljudi, ki bi morali biti ekipa. Ni razočaranje, ker to je del politike. Mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst.

Ampak to je tisti del politike, ki ga NIKOLI ne bom sprejela in tolerirala. Ki ga moramo spremeniti za dobro države in državljanov. Kot trdno verjamem, da velja ta vrednota in ta cilj tudi za našo predsednico Tanjo Fajon, ki bo vedno imela moje polno zaupanje in podporo, in prav tako vse to velja za dr. Goloba.

Prav tako pa ne bom dopuščala, da se maže in blati moje ime. Vem od koga in vem zakaj. Poštenje, načelnost in strokovnost očitno niso vsem prioriteta.«