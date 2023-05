Študentka Nina žlahtna kot metliška črnina (FOTO)

»Delo vinogradnika je zelo zahtevno. Tovarna pod milim nebom. Borimo se in trudimo pridelati najboljše, kar nam trta lahko da,« je minuli vikend razmišljal precej ponosni Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika. Razlog za upravičen Andrejev ponos pa je že 41. uspešno izpeljana Vinska vigred, praznik belokranjskih vin, ki jih na tak način slavijo od leta 1983.

Priprava pogače

»To je najstarejši in največji vinski festival v Sloveniji. Tudi letos smo na treh trgih v Metliki tri dni uživali v različnih vinih, samo na grajskem dvorišču je bilo na voljo 50 vin sedmih vinarjev. Na glavnem trgu pa so štirje ponudniki dodali še belokranjsko pečenko, jagenjčka, odojka ... Veseli smo, ker se je zbralo toliko mladih. Naša naloga je, da jih naučimo spoštljive kulture pitja in spoštovanja belokranjskih vin,« je nadaljeval Škof, vinogradnik in vinar ter od leta 2008 ponudnik na vigredi.

Najbolje ocenjeni vinarji in vinogradniki

Seveda ni smela manjkati belokranjska pogača. Pred epidemijo so jih članice društva kmečkih žena spekle tudi 500, letos nekaj manj, a nič manj zagnano in z nič manj ljubezni. »S pogačo sem se prvič srečala pri stari mami, ki je pekla čisto belo pogačo, take danes ne bi nihče jedel. Ko se je spekla, je bila čisto nizka. Stara mama je rekla, naj to hitro nesem stricu na njivo. Da poje še toplo. Ko se je ohladila, je bila pretrda. Danes pečemo drugače,« pojasni Marjetka Sever. Na vigredi se je izmenjevalo po devet izmen članic društva, ki so pridno pekle.

Maskota vinske vigredi

Bolj ko se je bližal večer, večje je bilo pričakovanje, pa tudi čedalje več ljudi. Točno ob osmih, organizatorji so se vešče držali vnaprej napovedanega urnika, je zbrane nagovorila Martina Legan Janžekovič, predsednica prireditvenega odbora Vinske vigredi 2023 in županja občine Metlika. Na vrsto so prišle nagrade in kronanje. Začeli so s pogačami.

Predstavila se je tudi Sekcija sommelierjev – vinskih svetovalcev Vinorodne dežele Posavje.

Belokranjska pogača Članica društva kmečkih žena Marjetka Sever nam je zaupala recept za belokranjsko specialiteto: »V pol kilograma moke dodamo tri decilitre mlačne vode, 15 gramov soli, 20 gramov kvasa, dva grama kumine, eno celo jajce, šest gramov sladkorja in sedem gramov debelo zmlete morske soli. To vse zamesimo, naredimo mehak hlebček, ga oblikujemo, potem pa razgrnemo v krog premera 30 cm. Naprej naredimo rez po sredini in potem še na vsako stran tri črte. Ko razrežemo, pomažemo z jajcem in posipamo z debelo soljo in kumino.«

Sestri kraljici

Po oceni sedemčlanske komisije je najboljšo belokranjsko pogačo pripravila Domačija Škof-Šrajf iz Črešnjevca pri Semiču. Od 80 možnih točk je dosegla natanko 79,10 točke, za kar so prejeli velik aplavz. Ko je iz zvočnikov zadonela tista legendarna melodija ansambla Henček, pa je bilo jasno, da je napočil čas za kronanje nove kraljice metliške črnine. To je postala Nina Pečarič, študentka biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer zaključuje strokovni študijski program kmetijstvo agronomija.

Najboljšo belokranjsko pogačo je spekla Domačija Škof-Šrajf iz Črešnjevca pri Semiču.

Dvaindvajsetletna Nina prihaja iz metliške vinogradniške družine Pečarič-Meginc, ki že več kot pet generacij obdeluje vinograde v vinski gorici Repica in prideluje odlična belokranjska vina. Pri hiši sta zdaj kar dve kraljici, saj je Ninina sestra Maja Pečarič aktualna slovenska vinska kraljica.

Enolog Vinske kleti Metlika Jure Štalcer je predstavil kraljičino vino metliška črnina PTP, 15. kraljica metliške črnine pa je v svojem prvem nagovoru povedala: »Kot je trta s svojimi koreninami zasidrana v belokranjskih tleh, je metliška črnina s svojim slovesom zasidrana v naši tradiciji. S pomočjo metliške črnine in Vinske kleti Metlika se bom trudila ohraniti ta sloves, ga še nadgraditi in ponesti po Sloveniji.«

Kraljici pritiče kraljičino vino.

Društvo vinogradnikov Metlika je ocenilo kar 219 vzorcev vin iz Bele krajine in sosednje Hrvaške. Tako kot lani je tudi letos najboljšega belokrajnca PTP in metliško črnino PTP pridelala Vinska klet Metlika. Šampion tekočega letnika je suho vino modri pinot družine Plut, šampion tujih vin laški rizling suhi jagodni izbor 2021 Josipa Rajakovića iz Krašića na Hrvaškem, šampion predikatnih in posebnih vin pa je postal rumeni muškat suhi jagodni izbor 2011 Vinske kleti Prus. Prvak penečih vin je peneče rose vino Vinske kleti Metlika. Prvak rumenega muškata 2022 je nastal izpod rok Vinogradništva Dolc, prvak modre frankinje 2022 pa v Vinski kleti Prus.

Presenečeni smo in izjemno veseli tega dosežka. Ne vem, če nam bo to še kdaj uspelo.

Peti Jože Prus po vrsti

Prusovi so za rumeni muškat suhi jagodni izbor 2011 prejeli maksimalno število točk – vseh 20. »Kakovost vin ne pride sama do veljave, če je ne razumejo pivci in tu nastopimo mi sommelieri. Smo tisti, ki približamo vina ljudem, da ga samo ne pijejo, ampak ga doživljajo. Da doživijo sortni značaj, da opazijo lego, da čutijo roko vinogradnika, in verjemite: odkar so sommelieri v Sloveniji, to je 25 let, je vino zelo pridobilo na svoji vlogi v gastronomiji. Ne le dopolnilo jedi, postalo je najboljša začimba,« je poudaril dr. Julij Nemanič, predavatelj na visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in vinski svetovalec vinorodne dežele Posavje.

Jože Prus je bil upravičeno ponosen in vesel.

»Presenečeni smo in izredno veseli tega dosežka. Ne vem, če nam bo to še kdaj uspelo. Do sedaj smo prejeli že oceno 19,80, 19,63, nikoli pa 20. Grozdje za to vino suhi jagodni izbor rumeni muškat letnik 2011 smo trgali konec decembra. Bilo je že izsušeno, bile so že rozine. Ko smo prej poizkusili to vino, so se v okusu čutile rozine, med, posušeno sadje ... Strašno smo veseli, zadovoljni. Prava promocija vinske kleti Prus in vinorodne dežele Posavje,« je bil nad vsemi možnimi točkami navdušen 67-letni Jože Prus.

219 vzorcev so ocenili.

»Letos smo oddali v ocenjevanje kar 38 vzorcev. Prejeli smo 17 velikih zlatih medalj, 21 zlatih in še dva šampiona imamo,« je še dodal naš sogovornik, ki nadaljuje bogato družinsko tradicijo. Skrbijo za 50.000 trt na območju Repice, Vidošičev in Kamenice. Ponosen je na sina, četrtega Jožeta Prusa po vrsti, pri hiši pa je tudi vnuk, peti Jože Prus po vrsti. Tudi šestletnik že danes pomaga v vinogradu. Za prihodnost in kakovost se nam po videnem, slišanem in okušanem v Metliki res ni treba bati.