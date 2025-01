Včeraj se je v državnem zboru nadaljevala januarska redna seja, na kateri so obravnavali posodobitve veljavnih zakonov. Manj kot uro – od treh predvidenih za razpravo – so poslanci namenili zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki so ga jeseni dali v parlamentarno proceduro. Novela se dotika usklajevanja z evropskim pravnim redom, širijo se pooblastila in naloge policije – nemara bodo novosti prišle najbolj do izraza na stadionih in v dvoranah, saj želi koalicija stopiti na prste huliganom. 500 METROVse bodo lahko najbolj približali. »Opažamo, da je na...