Stroške večerje za profesorje in delavce šole bo pokril organizator plesa, in ne starši

Poročali smo, da je na družbenem omrežju zakrožil zapis razočarane mame dijakinje III. gimnazije Maribor. V njem je izrazila nezadovoljstvo zaradi spora, ki je pripeljal do odločitve, da profesorji letos ne bodo sodelovali na maturantskem plesu.

Avtorica zapisa je poudarila, da naj bi tretjina staršev letošnjih maturantov zavrnila plačilo večerje za profesorje. Strošek večerje za profesorje naj bi se razdelil med vse starše, kar bi za družino pomenilo dodatna dva evra stroška, je v komentarjih v nadaljevanju pojasnjevala avtorica zapisa na facebooku.

Zatrdila je še, da so profesorji zaradi tega, ker starši ne želijo plačati večerje zanje, sprejeli odločitev, da ne bodo sodelovali na letošnjem maturantskem plesu.

Luka Romih, organizator maturantskega plesa, je pojasnil, da omenjeni zapis ne drži. »Oglašamo se kot organizator maturantskega plesa III. gimnazije Maribor in še več kot 25 maturantskih plesov po Sloveniji. Da ne bo kakršnekoli dileme, strošek večerij za profesorje in delavce šole prevzame organizator in nikakor ne starši ali dijaki. Ta strošek ni nikoli in tudi letos ne bo bremenil staršev in dijakov.