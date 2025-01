Starši v Mariboru zaradi dveh evrov na kocko postavili maturantski ples svojih otrok

»Zapisa na družbenem omrežju ne bom komentirala, saj ne drži. Problematika, o kateri me sprašujete na podlagi objave na družbenem omrežju, je interne narave in je ne bomo delili z javnostjo, ker za to ni potrebe. V ozadju ni nobene velike zgodbe. Te zgodbe preprosto ne želim deliti z javnostjo. Gre za stvari, ki jih moramo mi doma urediti, mene pa so učili, da se o družinskih zadevah razpravlja v družini.« Tako se je Marija Lešer, ravnateljica III. gimnazije Maribor, odzvala na zapis razočarane mame na facebooku, nezadovoljne, ker profesorji šole letos ne bodo sodelovali na maturantskem plesu.

Jezna na starše

Avtorica zapisa je poudarila, da naj bi tretjina staršev letošnjih maturantov zavrnila plačilo večerje za profesorje. Strošek večerje za profesorje naj bi se razdelil med vse starše, kar bi za družino pomenilo dodatna dva evra stroška, je v komentarjih v nadaljevanju pojasnjevala avtorica zapisa na facebooku. Zatrdila je še, da so profesorji zaradi tega, ker starši ne želijo plačati večerje zanje, sprejeli odločitev, da ne bodo sodelovali na letošnjem maturantskem plesu.

2 EVRA bi bil prispevek vsake družine.

Avtorica zapisa tiste starše, ki so zavrnili plačilo večerje za profesorje, označuje za neprimerne vzornike svojim otrokom. V zapisu poudarja, da takšno ravnanje ne le razvrednoti trud profesorjev, temveč tudi negativno vpliva na izkušnjo vseh dijakov, ki so se veselili maturantskega plesa kot zaključka šolanja.

Mariborska III. gimnazija FOTO: Facebook/III. gimnazija

Kljub zapletu avtorica objave pohvali šolo, ravnateljico in profesorje. Ti po njenem mnenju odlično opravljajo svoje delo ter so dijakom zagotovili vrhunsko izobraževanje in številne nepozabne izkušnje, kot so ekskurzije. Zapis zaključuje z apelom staršem, naj se zamislijo nad svojimi odločitvami in njihovim vplivom na dijake, šolo ter tradicijo maturantskega plesa.

Portal Lokalec.si je sicer poročal, da naj bi stroške večerje za profesorje pokril organizator plesa, in ne starši.