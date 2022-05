Streljali in metali ročno bombo

Tukajšnja zveza slovenskih častnikov je organizirala tradicionalno mednarodno tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško in metanju ročne bombe. Nanj so odšli člani OZSČ Slovenska Bistrica: ekipo so sestavljali vodja Jože Majcen, Miroslav Kamenik in Stanislav Dolničar, med posamezniki pa je tekmovala Brigita Ptičar.

Ekipa je osvojila odlično drugo mesto med šestnajstimi ekipami, odlično so se odrezali tudi v metanju ročne bombe, saj so osvojili bronasto medaljo. Tudi Ptičarjeva je bila izjemna, v metanju bombe je dosegla 3. mesto. Streljanje in metanje bombe je potekalo na strelišču Lovske družine Globoko pod vodstvom in strogim nadzorom stotnika Branka Štefana Ferka, podpredsednika Petra Bohma in sekretarja Janeza Godlerja ter vodnika Andreja Žabkarja. Tako je bilo za varnost poskrbljeno na najvišji ravni.

Medalje sta podelila podpredsednik ZSČ Brežice Peter Bohm in vodja za logistiko Tomaž Lautežar. Pripravili so tudi razstavo orožja in pripomočkov.