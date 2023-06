Še vedno zastoji na cestah, zamuda več kot eno uro

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče oviran promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino, pred predorom Kastelec, proti Ljubljani.

Zapora, okvare vozil ...

Zastoji so na gorenjski avtocesti pred delovno zaporo med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji, zamuda je več kot eno uro. Izvoz Jesenice vzhod, Lipce je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet.

Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, proti Ljubljani, kjer je zamuda več kot pol ure in na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona dolga do en kilometer.

Zastoji so tudi na cestah Tržič-Ljubelj, Lucija-Strunjan, Padna-Šmarje-Koper in na cesti skozi Postojno, pred Logatcem, pred Vrhniko in pred Brezovico proti Ljubljani.

Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani ter pred predorom Podmilj proti Mariboru.

Pozor, na omejitve prometa

Do 22. ure bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem in pol ton.

Regionalna cesta Kubed-Gračišče bo v ponedeljek, 12. 6. 2023, zaprta med 7. in 19. uro, obvoz bo urejen po cesti Galantiči-Sv. Anton-Bertoki-Srmin-Rižana in obratno.

Regionalna cesta Sneberje-Nove Jarše bo na Šmartinski cesti med križiščem za Šmartno in Snebersko cesto zaradi rekonstrukcije zaprta od 13. junija do 31. avgusta. Obvoz bo po avtocesti med Novimi Jaršami in Sneberjem, tudi za vozila brez vinjete.

Zaradi izgradnje javne kanalizacije bo od nedelje, 11. junija do 31. decembra 2023, za ves promet zaprta Ižanska cesta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti. Obvoz za osebna vozila in vozila do tri in pol tone bo po Lahovi poti in Mihovem štradonu, za vozila nad tri in pol tone pa po Peruzzijevi in Dolenjski cesti