Kmalu bosta minili dve leti od odprtja dvojnega lesenega kozolca toplarja, ki ga je postavila Lovska družina (LD) Braslovče. A lovci ga bodo morali podreti, saj gre za črno gradnjo. Zanj namreč niso pridobili ustreznega gradbenega dovoljenja. To je razvidno iz odločbe, ki so jo že decembra 2021 spisali na celjski enoti Inšpektorata RS za okolje in prostor, po novem inšpektoratu za naravne vire in prostor (IRSNVP). V odločbi so LD Braslovče naložili, da mora ustaviti gradnjo kozolca in ga v roku pol leta odstraniti, se pravi vzpostaviti prejšnje stanje. Kozolec je inšpekcija tudi ustrezno ozna...