Sto let je že častni občan (FOTO)

V Kamniku pripravljajo skoraj 40 prireditev ob Maistrovem letu, ki ga je slovenska vlada razglasila ob 150. obletnici rojstva in 90. obletnici smrti generala in pesnika. Ta veliki Slovenec se je rodil 29. marca 1874 na Šutni, zato bodo slovesno počastili spomin na izjemnega rojaka, ki je pred 100 leti postal častni občan Kamnika.

Rudolf Maister - Vojanov ni bil samo borec za severno mejo in tisti, ki je ubranil ter ohranil ozemeljsko celovitost naše domovine, temveč tudi zelo vsestranska osebnost, pesnik, slikar in bibliofil, bil je slovenski razumnik in intelektualec.

Rojstna hiša slovenskega heroja na Šutni v Kamniku FOTO: Primož Hieng

150 let bo minilo od njegovega rojstva.

Maistrova sinova Borut in Hrvoj pod očetovim spomenikom FOTO: Medobčinski muzej Kamnik

Neustrašen in karizmatičen

Kamniški župan Matej Slapar se je ob predstavitvi dogodkov zahvalil vsem sodelujočim, ki z veliko vnemo pripravljajo letošnje prireditve. Kamničanke in Kamničane namreč zavezuje več datumov, povezanih z rojakom, predvsem pa 150. obletnica njegovega rojstva in 100. obletnica imenovanja za častnega meščana:

»Veličina Maistrovih dejanj se kaže v našem mestu na številnih mejnikih, saj smo mu prvi postavili spomenik leta 1970, na njegov rojstni dan praznuje tudi občina Kamnik (letos bo slovesnost 27. marca), v obnovljeni Maistrovi rojstni hiši pa smo odprli prvi samostojni muzej na Slovenskem, posvečen življenju in delu slovenskega domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in bibliofila s stalno razstavo. Vrsta organizacij in prireditev bo zaznamovala leto, posvečeno Maistru, brez katerega ne bi imeli ozemeljske celovitosti in naše države Slovenije.«



Pomembno je tudi, s kom vse se je družil, v kakšne kroge je spadal.

Okvir diplome se je vrnil v Kamnik. FOTO: Medobčinski muzej Kamnik

Alenka Juvan, vodja muzeja oziroma Rojstne hiše Rudolfa Maistra, ki se z življenjem in delom velikega Slovenca intenzivno ukvarja že vsaj deset let, je Maistra predstavila kot pogumnega, neustrašnega, nenavadnega in karizmatičnega generala, ki je bil več kot to. »Tudi oznaka pesnik je premalo; danes bi mu rekli razumnik, svetovljan,« je dejala in poudarila:

»Ko je bil upokojen, je zbiral gradivo o prevratu in pisal članke v različne časopise, nameraval je izdati knjigo spominov Naš Maribor, a je leta 1934, ko naj bi knjiga izšla, umrl. To gradivo se je ohranilo in ga hranijo v pokrajinskem arhivu v Mariboru. Pomembno je tudi, s kom vse se je družil, v kakšne kroge je spadal. Z Otonom Župančičem sta bila prijatelja do smrti, prijateljeval je z Dragotinom Kettejem, Izidorjem Cankarjem, bil je prijatelj Ivana Hribarja, znanega ljubljanskega župana.«

Odkritje spomenika na Trgu talcev leta 1970 FOTO: Medobčinski muzej Kamnik

Generalov in pesnikov spomenik, delo Antona Sigulina, stoji na kamniškem Trgu talcev. FOTO: Primož Hieng

Povezane ustanove

V Rojstni hiši Rudolfa Maistra se vsak mesec zvrstijo Maistrovi večeri, predavanja zgodovinarjev, pesnikov, arhitektov, tudi gornikov. Juvanova je še dodala: »Ves čas pripravljamo občasne razstave, pomembna so vodstva, delavnice za otroke, okrogle mize, predstavitve knjig … Opozorila bi rada še na razstavo, ki je trenutno pri nas: Zgodbe Maistrovih predmetov: je nadaljevanje virtualne Maistrove poti, ki je skupno delo 15 muzejev, arhivov, knjižnic z veliko pomočjo družine Maister – gre za največjo spletno razstavo, ki smo jo naredili leta 2021. Povezane smo vse ustanove, ki se kakor koli ukvarjamo z Maistrom.«

Delo strokovne komisije je predstavil Joško Berlec, predsednik komisije in predsednik Društva general Maister Kamnik, ki je med drugim predstavil večje dogodke: »V Kamniku smo resno vzeli Maistrovo praznovanje. Uradni začetek bo 16. aprila 2024, ko bomo pripravili slavnostno akademijo, saj je bil Rudolf Maister 15. aprila 1924 imenovan za častnega občana Kamnika.

Zasnovana je kot preplet kronološko umeščenih najpomembnejših delov iz Maistrovega življenja, predstavljen bo iz različnih kotov, kot drzen vojak, vizionarski politik in občutljiv estet. Druga taka večja prireditev bo 14. junija v Samostanu Mekinje, koncert zborovske pesmi, sodelovali bodo vsi kamniški zbori. Sledi Dan generala Maistra, ko bo 22. novembra 2024 državna slovesnost tu, v Kamniku. Pripravili smo še veliko manjših prireditev, ki bodo tako ali drugače povezane z Maistrom.«