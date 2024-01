Pretresljiva zgodba o takrat štiriletnem dečku, ki je dobršen del življenja preživel zadet od kokaina in bil na pragu smrti, prihaja iz osrednje Slovenije. Ni hotel jesti, padel je na 14 kilogramov teže, ni spal, vedel se je nerazumno, bil razdražljiv in agresiven, kot bi njegovi možgančki doživljali nove in nove elektrošoke. Objava prispevka, ki ga je julija lani o šestletnem Pirančanu predvajala javna televizija, je otroku, o katerem pišemo danes, verjetno rešila življenje. Le zaradi prispevka novinarke Eugenije Carl je mati pomislila, da je malček pod vplivom mamil, zato ga je 2. avgusta p...