Štiri generacije vinarjev in glasbenikov (FOTO)

Vino je poezija v steklenicah.

Imajo tudi svojo himno

Ideja vina in umetnosti me je takoj fascinirala, ker sam podoživljam vino kot pesem, glasbo, poezijo.

Tudi dramski igralci in baletniki

6 partnerjev sodeluje v projektu.

Poleg Zlatega griča iz Slovenskih Konjic (Vino je poezija), Vina Kaloh s Stolnega vrha nad Mariborom (Vino je balet), mariborskega Butičnega hotela Fani&Rozi, Jeruzalemskih goric (Vino je prleški kabaret) in Svete Trojice (Vino je življenje) je Vino Steyer iz Plitvice (Vino je glasba) eno od šestih doživetij, vključenih v projekt Vino in umetnost, tega sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj. In v okviru tega projekta so na posestvu Steyer, v Hiši dišečega traminca, krstno uprizorili kulturno-enološko doživetje Vino je glasba, na katerem ob leposlovju podajajo zgodbe o krajih in ljudeh Radgonsko-Kapelskih goric, sicer vinska družina Steyer pa se predstavlja tudi glasbeno in seveda z vrhunskimi vini.Po besedah vinogradnika in vinarjaje projekt eden tistih, ki so se jih lotili v zelo težkem preteklem letu, ko so vinogradniško-vinarske družine prodale za 80 odstotkov manj vina kot običajno. Zdaj se je stanje stabiliziralo, a spet se obetajo določeni ukrepi.Vinarski družinski tradiciji so tako dodali še glasbeno, ki jo gojijo že štiri generacije. Inštrument so tako igrali Danilovi dedek in babica, starši, glasbenika sta z ženo, enako njuna sinin hčerka. Ob tem Steyer pravi, da tudi vinogradništvo doživlja skozi glasbo: »Ta dobro dene tudi našim vinom, od tod naš slogan Vino je melodija našega srca, in to melodijo želimo vinoljubom ponuditi z našimi vini.Ideja vina in umetnosti me je takoj fascinirala, ker sam podoživljam vino kot pesem, glasbo, poezijo. Ob delu v kleti si seveda pojem in igram, včasih trobento, drugič bariton. Zato je zame ta zgodba kot pika na i. Predvsem pa sem hvaležen, ker sta to razsežnost začutila tudiin.« Pri Steyerjevih vino ves čas povezujejo s kulinariko, likovno umetnostjo in literaturo. Za projekt Vino je glasba je Renatozložil skladbo – domačo himno Steyer bouquet – Božji vrt (avtor besedila je), ki jo izvajajo glasbeniki družine Steyer, v umetniško besedo pa so literarna pričevanja avtorjev tega območja odtisnjena skozi besede in oči pisateljice NormePo hudem letu za vinarje, ko zaradi zaprtih dejavnosti v turizmu in gostinstvu prodaje ni bilo in so se, kot pravi Steyer, tudi naučili kaj novega, so se za zdaj razmere normalizirale. V juniju so bili kazalniki celo spodbudni, kot da je december. Steyer dodaja, da si očitno želimo družbe s sočlovekom ob kozarcu vina, kar se pozna tudi pri prodaji.Na predstavitvi projekta pri Steyerju nas je v svet zgodb in literature popeljala literatka Norma Bale, v svet glasbe Renato Ribič, član orkestra SNG Maribor, v svet izbranih vin Steyer Danilo Steyer, v svet kulinarike pa žena Magda. »Vino je bilo in ostaja pogost motiv v literarnih besedilih umetnikov, ki izhajajo iz Radgonsko-Kapelskega podokoliša. Že zelo zgodaj se pojavi tudi v zgodovinskih zapisih. To priča, da sta vino in vinska kultura prežeta z našo mislijo, čutenjem in dediščino,« pravi Norma Bale, Renato Ribič pa dodaja: »Zelo sem navdušen nad vini prijatelja Danila, najbolj nad dišečim tramincem. Hkrati sem privrženec promocije Slovenije in njene izvorne kulture. Delo v projektu je zame velik užitek.«»Vino je poezija v steklenicah,« je zapisal, znameniti škotski pisatelj in pesnik. Svetova, ki se nenehno prepletata. Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem.»Projekt Vino in umetnost je izšel iz kroga ustvarjalcev festivala Dnevi poezije in vina in se povezal z nosilci Art & Wine festivala Salon Sauvignon. Vino pojmujemo kot vrhunsko evropsko kulturo, ki jo kaže polno užiti v okolju, iz katerega je izšla; socialnem, kulturnem, izpovednem. Gradimo ga na dveh ravneh: kot vrhunsko turistično doživetje z višjo dodano vrednostjo in kot celoletni festival Vino in umetnost. Vino in umetnost je tako način, kako doživeti barvitost Štajerske skozi vino in vinsko kulturo.Na vinski pokušini, ki je ponujena ljubiteljem vin, ki hočejo nekaj več, se vinarjem v spletu vina, kulture in umetnosti pridružujejo performerji, interpreti, baletni plesalci, pesniki, kantavtorji, dramski igralci, glasbeniki, folkloristi, ljudski godci. V projekt se v tem trenutku vključuje šest partnerjev – vsak s svojo lastno, edinstveno zgodbo,« nam je povedal vodja projekta, ki je dodal, da pri njem poleg Steyerjevih sodelujejo družina, ki ponuja balet, klet Zlati grič s poezijoin glasbo, ki jo je ljubil, družina(Butični hotel Fani&Rozi) pa z edinstvenim koščkom Lenta med Sodnim stolpom in Dravo. Nosilec literarno-glasbene zgodbe Jeruzalemskih goric je prleški kantavtor, občina in zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah pa ponujata doživetje v vinski kleti trojiškega samostana.