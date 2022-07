Maske in delo od doma: pristojni sporočili, kaj nas čaka v prihodnjih tednih (V ŽIVO)

Okužbe z novim koronavirusom se iz dneva v dan povečujejo, zato se mnogi sprašujejo, kaj nas čaka v prihodnjih tednih. Na novinarski konferenci o aktualnem dogajanju obvladovanja covida-19 bodo sodelovali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronvirusa Mario Fafangel, vodja nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu Matjaž Jereb, člana posvetovalne skupine Alojz Ihan in Dan Podjed, članica delovne skupine za področje klinične obravnave in zdravljenja Mateja Logar in član delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja Gregor Pečan.

»Z moje strani samo izredno zadovoljstvo in na nek način čast, da je tukaj skupina strokovnjakov,« je dejal in poudaril, da epidemijo usmerja stroka, ministrstvo za zdravje pa jim le sledi: »Ne želimo ustvarjati izrednih razmer, če jih ni.« Povedal je še, da se zavedajo, da smo v novem valu ter da spremljajo zadeve iz dneva v dan, a da zapiranja države ne bo.

Fafangel je dejal, da se številke umirjajo, kar pomeni, da se rast ustavlja, vrh pa lahko pričakujemo v tem ali naslednjem tednu, kar je po njegovih besedah dobra novica. Ob tem je opozoril, da se po drugi strani boji scenarija, da bi se relativno visoko število dnevnih primerov ohranijo, in sicer zaradi stanja v bolnišnicah. »Še vedno želimo obvladovati število primerov, a na način, da ne posega preveč v vsakdanjost posameznika,« je poudaril.

Maske in delo od doma

Sedanje projekcije epidemije kažejo na to, da bodo pristopi, predstavljeni danes, bo tisti, s katerim bomo stopili v jesen. Fafangel vsem ranljivim skupinam in starejšim od 60 let priporoča delo na domu. Drugo priporočilo pa je maska, saj kot je poudaril epidemilog, s tem ščitimo sebe in skupnost. Po njegovih besedah je nujna uporaba maske v okoljih z večjim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2, v katerih se zadržujejo osebe iz ranljivih skupin (skupni zaprti prostori zdravstvenih ustanov in socialno varstvenih zavodov, vključno z domovi za starejše občane)

Epidemilog priporoča dosledno uporaba maske osebam iz ranljivih skupin pri dejavnostih, kjer do oseb izven njihovega gospodinjstva ne morejo vzdrževati priporočene medosebne razdalje oz. se z njimi zadržujejo v skupnem zaprtem prostoru in tudi vsem osebam pri uporabi sredstev javnega prevoza in na zaprtih javnih mestih (npr. trgovine, trgovski centri, knjižnice, kinodvorane…)

Ihan: Mnogi bolniki o težavah poročajo še mesece po okužbi

Ihan je dejal, da je omikron različica, ki načeloma ne povzroča težjih oblik bolezni, a da so pri nekaterih ljudeh vseeno potrebne hospitalizacijah. Drugi poživitveni odmerek cepljenja svetuje starejšim in imunsko kompromitiranim ljudem. »Omikron povzroča tudi fenomene, kot je podaljšani covid ali dolgi covid, mnogi o težavah poročajo še po treh ali štirih mesecih« je še dejal Ihan in dodal, da bodo cepljenje omogočili vsem starejšim od 18 let. K temu je pozval predvsem tiste, ki se še niso cepili ali pa so bili cepljeni le osnovno. Cepilna mesta praviloma v zdravstvenih domovih, so pa vse informacije o najbližjem cepilnem mestu in o tem, katera cepiva so tam na voljo, dostopna na spletu, še dodaja Ihan. Za drugi poživitveni odmerek priporočajo mRNA cepiva.

Logarjeva je spregovorila o testiranju in izolaciji. Kote je dejala, je pomembno, da ljudem zagotovijo dostopnost do testiranja, tako da bi v roku 24 ur po pojavi simtpomov izvedli testiranje. Okužena oseba lahko po njenih besedah izolacijo prekine sedmi dan po okužbi, in sicer z negativnim testom. Je pa, kot pravi Logarjeva, izločanje virusa pri okužbi z omikornom relativno dolgo, in je oseba lahko kužna tudi, ko preteče sedem dni od okužbe.

Jereb: 10 odstotkov bolnišničnih postelj namenjenih covidnim bolnikom

Jereb je dejal, da so 10 odstotokov bolnišničnih postelj v 15 slovenskih bolnišnicah namenili covidnim bolnikom. Pomembno je, da so tudi bolniki z drugimi stanji in s covidom, primerno oskrbljeni, je poudaril in dodal, da vrh hospitalizacij pričakujejo v sredini avgusta. »Dodatni problem pa predstavlja dejstvo, da zdravstveni kader zboleva, je pa tudi čas poletnih dopustov, ki so si jih ljudje zaslužili,« je še dejal. Če se bo število bolnikov začelo povečevati, se bodo takrat odločali, kako jih bodo prerazporedili in katere posege bodo opravili kasneje.

Stigmatizacija tistih, ki nosijo maske

Podjed, ki je govoril o družbenih vidikih epidemije, je pozval k solidarnosti, saj da smo Slovenke in Slovenci že večkrat pokazali, da smo v tem dobri – ob tem je spomnil na zbiranje sredstev za malega Krisa in nenazadnje na povezanost ob požaru, ki zadnje dni divja po Krasu. Pristojne je pozval, naj bodo priporočila jasna, da ne bo med ljudmi prihajalo do zmede. Eden od pojavov, ki ga moramo nemudoma preprečiti, je stigmatiziranje tistih, ki nosijo maske, saj da je to le znak, da skrbijo zase in za druge.