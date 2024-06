Ste videli s kakšnimi "velikani" posluje slovensko podjetje?

To je zgodba o uspehu in to je zgodba, v katero je vpeta celotna družina. Začelo se je pred več kot tridesetimi leti v Selcah, ko je ustanovitelj Marko Lotrič odprl podjetje za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Do danes je ta sprva manjša obrt presegla vsa začetna pričakovanja – podjetje se je spremenilo v korporacijo, meritve upravljajo v različnih industrijah – od farmacevtske do avtomobilske, prisotni so na vseh večjih svetovnih trgih. Spogledujejo se tudi s Savdsko Arabijo. Najbolj dragoceno pa je, da je korporacija kljub neverjetni rasti in razvoju ostala v družinski lasti. Ravno v prejšnjem letu se je zgodila menjava generacij na vodilnih mestih. Mesto direktorice je prevzela Maja Brelih Lotrič, ki dela v podjetju od leta 2016.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade