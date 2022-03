Združitev Nove24TV in Planet TV? Poglejte, kateri voditeljski par bo vodil soočenja

Predvolilna soočenja na Planet TV sta doslej vodila Katarina Braniselj in Igor Krmelj. A kot smo izvedeli, se bo to že nocoj spremenilo. Oddajo Slovenija izbira, ki je na omenjeni televiziji na sporedu ob sredah, bosta odslej voditeljica na Planet TV Valentina Plaskan in prepoznavni obraz Nove24TV Luka Svetina, so nam potrdili na Planet TV. Novico o spremembi voditeljev je na Twitterju sporočila tudi Nova24TV.

Na Planet TV smo povprašali tudi, ali je tovrstno sodelovanje med televizijskima hišama pričakovati tudi na drugih področjih ter ali se morda obeta združevanje redakcij. »Sodelovanje med televizijama ne pomeni združevanja redakcij, niti ni tovrstno sodelovanje v predvolilnem času redkost v televizijskem svetu. Sodelovanje bo sicer čedalje bolj priljubljen Planetov informativni program približalo tudi gledalcem, ki televizijo spremljajo prek prizemnega oddajniškega omrežja,« odgovarjajo v službi za odnose z javnostmi.