Ste videli, kako sta se Urška Klakočar Zupančič in Aleksander Reberšek udarila o jajcih? (VIDEO)

Državni zbor je z 72 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o javni rabi slovenščine, s katero vlada zakon po 20 letih približuje digitalni dobi. Novela predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah, podjetjem pa daje na voljo prehodno obdobje, v katerem bi svoje produkte prilagodila jeziku.

Ob tem se je razvila tudi debata o jajcih oziroma barvanju jac, ki je bilo aktualno med velikonočnimi prazniki.

Tako se je Aleksander Reberšek iz NSi vprašal: »Vlada, koalicija koga vi farbate? Mi smo ta vikend farbali jajca, vi pa že dve leti farbate narod. Smo pa v Novi Sloveniji vložili zahtevo za posvetovalni referendum, ker mislimo, da je znanje oziroma neznanje slovenščine v šolah velik problem. In da se moramo o integracijski politiki resno pogovoriti, ali gremo po poti integracije tujcev, kar podpiramo v Novi Sloveniji ali po poti multikulti, v Novi Sloveniji zakona ne bomo podprli.«

Dobil je takšno pojasnilo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič:

»Mi boste razložili, kaj pomeni beseda farbati v slovenščini, ki jo imamo radi. Zato, ker beseda farbati ni slovenska beseda, Spoštovani gospod Reberšek, beseda farbati izhaja iz tujega jezika, pa še to enega takega, ki niti ni od bivših narodov in narodnosti Jugoslavije. Tako, da prosim, da govorimo v pravilni slovenščini, tudi naši gledalke in gledalci me velikokrat opozarjajo, da ne uporabljamo pravilne slovenščine. Hvala lepa. Upam, da boste upoštevali.«