Ste videli, kaj je objavil podjetnik Vežnaver? Morda se posmehuje slovenski vladi ... (FOTO)

Afera sodna stavba, ki je odnesla takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan še vedno odmeva. Ministrstvo za pravosodje pred nakupom stavbe na Litijski ni naročilo svoje preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Slednji je zanjo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Cenitev stavbe, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je aprila sicer pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov.

Ob tem je ministrica za pravosodje Andreja Katič pred dnevi dejala, da bodo poročilo o notranji reviziji nakupa stavbe na Litijski posredovali tožilstvu in policiji. POP TV, ki je poročilo pridobil neuradno, je navajal, da poročilo 'zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba'.

Medtem pa je Vežnaver, ki je stavbo prodal, je na svojem profilu objavil fotografijo pred 'zloglasno' stavbo s številko Litijska 51, kar je sprožilo val komentarjev in posmehovanja na družbenih omrežjih: »Sebastjan Vežnaver dobro si jih okoli prinesel ter lepo zaslužil. Svaka čast. To pa je, ko imaš na državni strani nekompetentne ljudi,«; »Kaj si jim dal ključe?« Vežnaver jim je ob tem duhovito odgovarjal in za nameček dodal da je moral ponovno daji svojo sliko na Facebook, ker je bil očitno tako moteč.