Veste, koliko znaša povprečna plača pri nas? Ob teh podatkih vas bo zabolela glava

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je povprečna bruto plača pri nas v letošnjem septembru znašala 2.174,70 evra, povprečna neto plača pa 1.413,16 evra. V primerjavi z avgustovsko povprečno plačo je bila septembrska realno nižja za 2,4 odstotka, nominalno pa za 2,1 odstotka, so zapisali. Enako je veljalo tudi za povprečno neto plačo, ki je bila realno od avgustovske nižja za 2,3 odstotka, nominalno pa za 2,0 odstotka. Marsikdo v Sloveniji sicer ne doseže povprečne plače.

Povprečna mesečna plača je bila v letošnjem septembru višja v javnem sektorju. Po podatkih Sursa je znašala 2.499,53 evra bruto oziroma 1.612,25 evra neto. V zasebnem je znašala 2.029,88 evra bruto oziroma 1.324,40 evra neto.

Najvišje plače glede na dejavnosti

Po podatkih Sursa se, vsaj kar se plače tiče, najbolj izplača delati na področju oskrbe z električno energijo, paro in plinom. Tam je bila septembra povprečna bruto plača 3.323,81 evra. Zelo se izplača delati tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo s finančnimi in zavarovalniškimi dejavnostmi, ter v podjetjih, ki se ukvarjajo z informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi. Najnižje plače pa so v gostinstvu. Tam je povprečna bruto plača znašala 1.593,92 evra, je zapisal SURS.