Ste slišali, kaj se je zgodilo na Šmartinskem jezeru? Amadej izvlekel pošast

Ko se bodo osmošolci Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo septembra spet zbrali pri pouku in primerjali dogodivščine, ki so se jim zgodile med poletjem, bodo hitro ugotovili, da bo zelo težko kdo konkuriral sošolcu Amadeju Matevžiču. Brez ribiškega pretiravanja – za to ima tudi fotografske dokaze in pričo v obliki gospodarja Ribiške družine Celje Dominika Zlodeja – mu je namreč uspelo to, o čemer sanjajo tudi starejši in najbolj izkušeni ribiči.

V Šmartinskem jezeru je v sredo tik pred neurjem ujel ogromnega, 246-centimetrskega soma in si tako izpolnil veliko željo. Trinajstletnik iz Frankolovega, ki trenira košarko, navdušujejo pa ga tudi drugi športi, namreč kljub mladosti že več let lovi v družbi svoje sestre in očeta, s pomočjo katerega je velikana tudi potegnil na suho.

Z zadnjimi močmi ga je potegnil na suho.

Da bi bila zgodba še bolj neverjetna, oče in sin v sredo sploh nista razmišljala o somu in zato pri sebi nista imela potrebne opreme ali metra, s katerim bi izmerila morebitni ulov. »Šla sva po krape in jih do 13. ure tudi veliko ujela. Amadej je imel že dolgo palico v vodi, menil sem, da so manjše ribe že pojedle vabo, in sem mu dejal, naj jo menja,« nam dogajanje opisuje Ervin Matevžič. To je Amadej tudi storil, jo zategnil in mislil, da je zapel za štor. A je štor presenetil in potegnil nazaj, oče in sin pa sta hitro ugotovila, da je na slastno vabo za krape, Danijeve brikete, prijel som. Začela se je prava borba na utrujanje – Amadejevih 70 kilogramov proti somovim 90 (težo so skupaj z gospodarjem ribiške družine glede na druge ulovljene pravzaprav ocenili na 85 do 95). »Še danes me vse boli,« nam o boju, ki je trajal poldrugo uro, a se je še kako izplačal, pove zmagovalec, ki je bil po vsem skupaj povsem izmučen, a je žarel od sreče. »Bilo je zelo naporno, a občutki so bili res nori, prečudoviti,« še pove o dogodku, ki ga ne bo nikoli pozabil.

70 kilogramov tehta Amadej, 90 pa som.

Najmlajši s takim plenom

Amadej priznava, da je imel tudi nekaj sreče, saj so že precej manjši somi polomili takšno opremo. Tako velikih pa, poudari Ervin, po mnenju izkušenih ribičev sploh ne bi bilo mogoče potegniti z brega na suho. V preteklosti je že ujel nekaj lepih rib, od 117-centimetrske in 12,5-kilogramske ščuke do 15-kilogramskega krapa ter 20-kilogramskega tolstolobika. A nič se ne more primerjati s somom, ki ga je dobesedno z zadnjimi močmi izvlekel tokrat. Po dostopnih podatkih, pove Ervin, je Amadej morda celo najmlajši ribič, ki je ujel takšno ribo, saj je soma sam utrujal eno uro in pol. Definitivno je najmlajši pri nas.

Mrcina meri skoraj dva metra in pol.

Na suhem ulov, za katerega je moral dvakrat v vodo tudi ati, saj se zna som po Amadejevih besedah »usesti v mulj, da ga več ne dobiš ven,« ni bil dolgo. Z njim sta se slikala in za meritev poklicala Zlodeja, nato pa je velikan zaplaval nazaj v svobodo v globine jezera kot vsi prejšnji Amadejevi ulovi. Če je bil 13-letnik že zdaj strasten ribič, mu je zadnji ulov dal še več motivacije, da nadaljuje. Govori se, da v Šmartinskem jezeru plavajo še večje, trimetrske pošasti ...