Ste slišali, kaj se je zgodilo lastniku stanovanja v Ljubljani?

V čertek ob 18.45 se je kadilo iz stanovanja v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na Hudovernikovi ulici v Ljubljani. Lastnik je dal v pečico meso in odšel z doma. Do prihoda gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in PGD Ljubljana mesto kraj se je lastnik vrnil domov, odstranil zažgano meso in prezračil stanovanje.

Gasilci so pregledali stanovanje materialna škoda ni nastala, poroča Uprava za zaščito in reševanje.