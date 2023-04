Ste slišali, kaj je Slovencem sporočil Golob po svetu stranke?

V prihodnje se bodo tako posvečali izpolnjevanju zastavljenega programa, glavna prioriteta pa ostaja zdravstvo. Pri tem so po premierjevih besedah ključni trije zakoni, ki so bodisi že v parlamentarnem postopku bodisi v javni razpravi, in sicer zakon o digitalizaciji zdravstva, zakon o prenovi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim želi vladajoča koaliciji ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Poslanska skupina Svobode je sicer v zakonodajni postopek prav danes vložila novo besedilo predloga omenjenega zakona, a gre bo zagotovilih premierja zgolj za tehnične popravke, da bo zakon lažje izvedljiv. Kakšni so ti popravki, Golob danes ni želel pojasnjevati. »Ne bi zahajal v posamezne detajle, ker podrobnosti niso pomembne. Vse, kar šteje pri tem zakonu, je, da hočemo s 1. septembrom imeti dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz rok zavarovalnic, to je edina stvar, ki šteje. Vse ostalo je tehnika, kako bomo do tja prišli,« je dejal v izjavi po seji sveta stranke.

Zatrdil je tudi, da bodo vse sile uperili v to, da bodo omenjeni trije zakoni na področju zdravstva sprejeti.

Se pa ob tem, kot kaže, obeta sprememba v komuniciranju največje vladne stranke. Prvak stranke je tako napovedal, da ne bodo dajali več obljub, ampak bodo javnost seznanjali z rezultati njihovega dela. »Mogoče ste bili do zdaj hvaležni, da smo dajali obljube, zdaj nam bodo pa ljudje raje hvaležni za rezultate. To je pomemben zasuk v načinu komuniciranja in se ga bomo držali, dokler se ga bomo lahko,« je zatrdil.

Usmerjeni so v prihodnost

Debata na seji sveta stranke se je sicer po Golobovih besedah vrtela tudi okoli sredine 14-urne razprave o interpelaciji vlade. Ob tem se je znova zahvalil stranki SDS, predlagateljici interpelacije, da so lahko »ponovno spoznali, zakaj smo v politiki in zakaj moramo v politiki vztrajati«. Zatrdil je tudi, da so v Svobodi enotni kot že dolgo ne.

Na Janševo napoved po zaključeni interpelaciji, da vlada ne bo zdržala do konca mandata, a da tudi predčasnih volitev ne bo, pa je Golob dejal, da zna to verjetno napovedati zgolj Janez Janša. V sredo smo po njegovih besedah večino časa poslušali razpravo o preteklosti, Gibanje Svoboda in koalicija pa sta zazrti v prihodnost. »Ljudje pričakujejo, da bomo delali za prihodnost, in ne, da bomo spali na lovorikah iz preteklosti«, je dejal. Ob prihajajoči obletnici prvega leta vlade pa je zatrdil, da zapletov v vladi ni.