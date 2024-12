Ste slišali, kaj je Jelka rekla, ko je izvedela, da Urška ostaja? (VIDEO)

Očitno bo državni zbor pod to predsednico DZ še naprej teater absurda, nadaljevalo se bo kršenje ustave, poslovnika DZ in sprejetih zakonov, je po odločitvi, da Urška Klakočar Zupančič ostaja predsednica DZ, poudarila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Po njenem mnenju si državljani takšne države in takšne predsednice DZ ne zaslužijo.

Predstavniki koalicijskih strank Svobode in Levice so Klakočar Zupančičevi stopili v bran, v SD pa so izpostavili, da za porast nestrpnosti v družbi lahko okrivimo obračune med izvoljenimi funkcionarji.

Upam, da Svoboda ne živi samo od všečkov in komentarjev na Facebooku.

Za razrešitev predsednice DZ bi bilo sicer na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

Prva dama DZ: Ostajam s pokončno hrbtenico, delala bom kot doslej

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v izjavi po tajnem glasovanju, na katerem opozicija ni uspela s predlogom za njeno razrešitev, dejala, da je vesela zaupanja poslancev. Ocenila pa je, da bo treba še veliko storiti za dvig ravni komuniciranja v DZ. Sama ostaja s pokončno hrbtenico in bo svoje delo opravljala enako kot doslej, je odločna.

Klakočar Zupančič torej ostaja na čelu DZ, s funkcije predsednice parlamenta pa bo morala še naprej sodelovati tako s poslanci koalicije kot opozicije. O tem, kako bo poskušala v bodoče miriti strasti, je po današnji razpravi poudarila, da je treba delati skladno z ustavo, zakoni in poslovnikom, pravila, po katerih deluje DZ, pa razlagati skladno z ustavno ureditvijo in v dobrobit državljanov.

To bo vodilo njenega prihodnjega dela ne glede na morebitne napade, diskreditacije ali vnovične poskuse razrešitve. »Temu sem se zavezala, ne samo na mestu predsednice državnega zbora, ampak s prihodom v politiko in tukaj odstopanj ne bo,« je zatrdila. Prepričana je namreč, da si država zasluži biti država, ne pa da obstaja sama zase ali celo izkorišča državljane za lastne interese.

Čaka jih še kar nekaj dela za dvig komuniciranja

Prva med poslanci pa ocenjuje, da jih še kar nekaj dela čaka za dvig komuniciranja v državnem zboru, predvsem pri ocenjevanju oseb na podlagi njihovih osebnih lastnosti. «To je nekaj, kar bomo res morali popraviti,« je dejala po celodnevni razpravi o predlogu za njeno razrešitev.

O tem, ali so jo današnje opazke na njen račun prizadele, pa je priznala, da tega seveda ni prijetno poslušati, »sploh ker se ne moreš braniti pred lažmi in pred izkrivljanji dejstev«. A ostaja s pokončno hrbtenico, je zatrdila.