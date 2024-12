Je to poslovilno pismo Klakočar Zupančičeve? Pred soočenjem s poslanci z iskrenim zapisom (FOTO)

SDS in NSi sta pred časom sprožili predlog za razrešitev predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. O predlogu za njeno razrešitev bodo ta teden glasovali poslanci.

SDS in NSi Klakočar Zupančičevi očitata kršitve poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje.

Ta teden bo tako v državnem zboru v ospredju predsednica DZ, na dogajanje pa se je že odzvala na svojem facebooku.

Ne glede na to, kako bodo poslanci glasovali o predlogu za njeno razrešitev, je navedla, da ostaja »ponosna« in z »zravnano hrbtenico«.

Svoj zapis je napisala v pretekliku, kot da se je z mesta predsednice že poslovila, o njeni usodi bodo vendarle odločali poslanci na redni seji.

Predlog za razrešitev bo v torek predstavila predlagateljica Jelka Godec (SDS), za to točko pa je predvidenih dobrih 7 ur obravnave.

Klakočar Zupančičeva je z mislimi tako že pri jutrišnjem dnevu. »Torek, 17. 12., bo zame poseben dan. Ponosna sem, da sem lahko bila prva ženska predsednica DZ, ponosna sem, da sem ob vseh diskreditacijah, provokacijah in žaljivkah ohranila zravnano hrbtenico, in ponosna sem, da sem kljub hudim očitkom spoštovala ustavo, zakone in poslovnik DZ ter nisem dovolila zlorab parlamentarnih institutov. Kjer koli se bo moje delo nadaljevalo, vedno bo moje vodilo dobrobit ljudi, spoštovanje človekovih pravic in zaščita okolja,« je zapisala na facebooku.

Dodala je, da se ne bo »nikoli uklonila pred tistimi, ko sejejo sovraštvo, razdor in izrabljajo državo za lastne interese. Ostala bom takšna, kakršna sem.«

Sledilo bo tajno glasovanje

Predlog za razrešitev predsednika DZ lahko sicer vloži najmanj deset poslancev. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih predlagatelji sami nimajo.

Prav tako ne morejo računati na glasove koalicije, ki je v izjavah ob predlogu za razrešitev podprla predsednico DZ iz vrst največje vladne stranke Gibanje Svoboda. V koaliciji so ocenili, da gre zgolj še za en poskus razbijanja in destabilizacije koalicije, ki pa je obsojen na neuspeh.

Kaj ji očitajo poslanci SDS in NSi

Predlog za razrešitev je sledil ravnanju predsednice DZ ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga predlagali poslanci SDS. Ti Klakočar Zupančičevi očitajo kršenje poslovnika DZ, ki določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo, Klakočar Zupančičeva pa je to storila pred potekom 30-dnevnega roka. Takšno kršitev predsednici DZ očitajo tudi ob predlogu za posvetovalni referendum o priznanju Palestine, ko je po njihovem mnenju »za potrebe predvolilne kampanje Gibanja Svoboda izsilila hitro priznanje Palestine«.

V predlogu za razrešitev so ponovili tudi še nekatere druge očitke, med drugim navajajo grožnje poslancem, pa tudi oviranje ustanovitve preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zaradi tega je opozicija že jeseni Klakočar Zupančičevo tudi kazensko ovadila.

Predsednica DZ je ob podanem predlogu za njeno razrešitev poudarila, da stoji za vsako svojo odločitvijo, ne glede na rezultat glasovanja pa se bo dan za tem »svet vrtel naprej«. (STA)