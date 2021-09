Ste pripravljeni? Prihajajo temperature blizu 30 stopinj Celzija

Poletje je v izdihljajih, a malo bomo še lahko uživali v kratkih hlačah in kratkih rokavih, celo v kopalkah. Vikend bo namreč precej sončen, temperature pa se bodo v notranjosti povzpele na prijetnih 25 ali 26 stopinj Celzija, ob morju celo do 29.



Tudi v začetku novega tedna nas bodo sončni žarki prijetno božali. Temperature bodo okoli 30 stopinj, na severovzhodu in severozahodu države bo sicer možnost neviht.



Druga polovica tedna, tako kažejo trenutne napovedi Agencije RS za okolje (Arso), bo nekoliko bolj kisla, z nekaj padavinami. Dnevne temperature bodo malenkost nižje, bodo pa jutra toplejša. Vsaj obleči se bomo spet znali. V zadnjih dneh so se namreč ponekod po državi temperature zjutraj spustile že pod ledišče, medtem ko so bile dnevne tudi za 20 stopinj in več višje.

