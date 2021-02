Ste opazili, da se pri točenju goriva številke hitreje obračajo? To je razlog

Peter Mizerit: V grobem politika cen najbolj odvisna od nihanja svetovnih cen nafte, razmerja med dolarjem in evrov trošarinske politike države in konkurence na trgu v smislu tega, kako na omenjene spremembe reagirajo drugi ponudniki na trgu in v bližnji soseščini.



Cene goriv bi lahko v prihodnjih tednih padale

V zadnjem obdobju poročamo o dvigu cen naftnih derivatov na slovenskih bencinskih črpalkah. Po izračunih se je dizelsko gorivo v dobrem mesecu podražilo za okoli 4 odstotke, medtem ko se je 95-oktanskega bencin podražil za šest odstotkov.Vodja službe za upravljanje tveganj v Primorskih skladihje za Slovenske novice komentiral, da so takšne številke pričakovane. Cena nafte se je na svetovnem trgu v zadnjem mesecu dni podražila za dobrih 11 odstotkov merjeno v ameriških dolarjih in to je po njegovem mnenju tudi najverjetnejši poglavitni razlog za podražitev goriva na črpalkah.Da se bi težko izognili zvišanju cen ocenjuje tudi Matjaž Dlesek, upravljavec investicijskih skladov pri Triglav skladi. »Cena surove nafte je zrasla že kmalu po novem letu. Temu je botrovala odločitev držav članic OPEC da februarja ne bodo povečale proizvodnje, kot so sprva načrtovali, ob tem da je Savdska Arabija, kot največji proizvajalec v tem združenju objavila, da bo v februarju in marcu zmanjšala dnevno proizvodnjo nafte za milijon 159-litrskih sodov«.V času prvega vala koronavirusa so cene na naftnem trgu strmoglavile, nafte je bilo dovolj v obtoku. Zdaj je ponudbe manj na trgu, s tem pa rastejo tudi cene. »Odkar so cene nafte lani močno padle, se je začelo počasno zmanjševanje črpanja zaradi prenizkih cen. Zmanjševanje črpanja ima za posledico manj ponudbe nafte na trgu, to pa počasi začne vplivati na rast cene,« pojasnjuje Mizerit.Zmanjšana ponudba je torej en razlog rasti cene, drugi pa je počasno okrevanje gospodarstva. »Gospodarstvo po močnem padcu v prvem valu epidemije, trenutno vendarle beleži pozitivne stopnje rasti. Cena nafte je precej odvisna od splošne gospodarske aktivnosti, kar pomeni, da če se bo cepljenje oz. imunizacija prebivalstva nadaljevala, lahko pričakujemo sproščanje omejevalnih ukrepov, normalizacijo gospodarske aktivnosti in posledično rast povpraševanja po nafti. To bo še posebej očitno, ko pride do sprostitve letalskega prometa,« je ocenil Mizerit.V Sloveniji pa velja še tretji razlog za trenutno podražitev cen goriv in to je liberalizacija trga cen. Te se od 1. oktobra prosto oblikujejo in se lahko razlikujejo med samimi črpalkami glede na lokacijo, kar pred tem ni bilo mogoče.Kot ocenjuje Matjaž Dlesek, bodo cene na črpalkah sledile gibanju cene surove nafte na svetovnem trgu. »Trenutno cena nafte ostaja na relativno visokem nivoju. Ker prihajajo pomladni meseci, je možno da se bo zaradi višjih temperatur znižala poraba naftnih derivatov za namen ogrevanja, kar bi lahko pomenilo nekoliko nižje cene. Sicer pa je precej odvisno od odpiranja oziroma zapiranja gospodarstev in s tem povezane mobilnosti ljudi, ter odločitev glede količine načrpane nafte s strani držav OPEC,« ocenjuje Dlesek.Na bencinskih črpalkah je dizel okrog 4,5 odstotkov dražji od neosvinčenega bencina, česar pred liberalizacijo cen nismo poznali.Za liter 95-oktanskega bencina je glede na podatke s spletne strani Goriva.si na Petrolovih servisih treba odšteti 1,074 evra za liter, za dizel pa 1,122 evra za liter. Ista cena je za 95-oktanski bencin tudi na OMV bencinskih servisih, medtem ko je dizel malenkost dražji, in sicer 1,124 evra za liter. Na avtocestah in hitrih cestah so cene goriv višje.