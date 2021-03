Ste izrazili interes za cepljenje prek aplikacije? Potem morate prebrati tole

Država že lep čas zbira podatke o interesu za cepljenje. Do danes ga je izrazilo blizu 145.000 ljudi. Kaj natančno pomeni, če ste vpisani v evidenco, nam na začetku niti niso znali povedati. Eni so rekli, da je to seznam za dejansko cepljenje, drugi da ni, da gre zgolj za zbiranje podatka o interesu, kaj bodo z njim, pa da bodo šele videli. Po nadzoru informacijskega pooblaščenca je danes precej jasnejše, kaj je bil namen tega, da je ministrstvo za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, pripravilo aplikacijo, ki zbira številne osebne podatke o ljudeh, ki se želijo cepiti proti novemu koronavirusu. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), šele pred dnevi pa je javnosti jasno sporočil, kaj dejansko pomeni zbiranje interesa za cepljenje in kaj bodo s temi podatki storili.



Skladno z nacionalno strategijo cepljenja proti covidu 19 so bili do sedaj cepljeni prebivalci Slovenije iz prednostnih starostnih in poklicnih skupin. To piše na spletni strani NIJZ. »Te osebe so na cepljenje pozvali osebni zdravniki ali pa so se cepili organizirano v okviru poklicne skupine. V nadaljevanju pa je predvideno, da se seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, prenese in uskladi s seznami njihovih osebnih zdravnikov, ki bodo izvedli vabljenje in cepljenje proti covidu 19. Usklajevanje seznamov in obveščanje zdravnikov o vseh, ki so izrazili interes za cepljenje prek portala eUprava, je predvideno v aprilu 2021. «



NIJZ svetuje vsem, ki se želijo cepiti proti novemu koronavirusu, da svoj interes sporočijo tudi osebnemu zdravniku.

