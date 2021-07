Ste čutili potresa? Žarišči čisto blizu Ljubljane

Včeraj ob 23.54 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,7 v bližini Grosuplja, 10 kilometrov vzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Šmarja Sap, Višnje gore in Grosuplja. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so javili iz Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje.



Slabo uro in pol prej je bil zabeležen še nekoliko šibkejši potres, magnitude 0,9, v bližini Ivančne Gorice, 31 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Zagradca in Šentvida pri Stični.

Komentarji: