STA bo dobil 2,5 milijona evrov nadomestila

Evropska komisija je v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh odobrila 2,5 milijona evrov nadomestila STA za opravljanje njene javne službe, so danes sporočili. »Javno financiranje bo prispevalo k zagotavljanju neodvisnih novic slovenski javnosti brez neupravičenega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu,« so zapisali.



»Današnja odločitev bo Slovenski tiskovni agenciji (STA) omogočila, da še naprej opravlja svojo pomembno javno službo. Neodvisne tiskovne agencije igrajo bistveno vlogo v medijih,« je poudarila izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager, ki je pristojna tudi za konkurenco.



Ohranitev neodvisne nacionalne agencije v državi članici po besedah Vestagerjeve zagotavlja, da se mediji lahko sklicujejo na tok novic o nacionalnih in mednarodnih dogodkih s perspektive te države, kar prispeva k pluralnosti medijev in virov informacij po vsej EU.



Komisija je odločitev sprejela na podlagi notifikacije slovenskih oblasti, posredovane januarja letos. Slovenija je tedaj komisijo obvestila o nameri nadomestila za STA za izvajanje dejavnosti obveščanja slovenske javnosti o nacionalnih in mednarodnih novicah v tem letu v vrednosti 2,5 milijona evrov, so sporočili v Bruslju.



Komisija je ukrep preučila in sklenila, da je v skladu s pravili EU o državnih pomočeh, saj zagotavlja službo v splošnem javnem interesu in spodbuja pluralnost medijev, ne da bi neupravičeno izkrivljal konkurenco.

