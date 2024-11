Sredstva z dobrodelnega Pohoda po občini Križevci namenili za šolski sklad (FOTO)

Tudi v teh ne preveč mrzlih jesenskih dnevih, mnogi izmed nas ne zanemarjajo gibanje in rekreacijo. In tako je tudi Športna zveza Križevci, skupaj z Občino Križevci in Športnim društvom Vučja vas, organizirala dobrodelni pohod. Zbirališče pohodnikov je bilo pri gasilskem domu v Vučji vasi, kjer sta bila start in cilj.

Trasa pohodniške poti je bila speljana po čudovitem naravnem okolju, iz smeri Vučja vas proti Zasadom, čez Bučečovce pa so se pohodniki po krožni poti vrnili na izhodišče.

FOTO: Občina Križevci

Prvi postanek z okrepčilom je bil pri Viktorju Slavincu v Zasadih, drugi pa na igrišču ŠD Vučja vas, na obeh točkah so se pohodniki okrepčali in poskrbeli za hidracijo. Ob zaključku pohoda je udeležence čakala topla malica in srečelov.

Zbran izkupiček, in sicer 1.354,18 evrov, ki so ga pohodniki namenili ob štartu pohoda, je bil prav tako kot lansko leto v celoti namenjen šolskemu skladu OŠ Križevci. Predstavnici domače šole je pon izročil župan Občine Križevci Branko Slavinec.

