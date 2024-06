Srečni župnik moli za Kekovo enajsterico (FOTO)

Tudi župniki imajo radi nogomet. Prihodnje leto bo minilo 40 let, odkar sta pater Vanči Arzenšek in župnik Dori Pečovnik ustanovila nogometno društvo duhovnikov Pax, kmalu zatem je nastala tudi reprezentanca. Nekoč je bil njen član tudi župnik Marjan Pučko iz Župnije sv. Lenarta v Slovenskih goricah. »Šport mi je bil vedno blizu, nisem ravno igral v klubu, po svoje je bila ovira tudi celiakija. Sicer pa šport pozorno spremljam, s športom tudi skrbim za svoje počutje in zdravje. Dokler se nisem poškodoval, sem občasno igral za nogometno reprezentanco duhovnikov, a že štiri leta ne morem več. Grem pa zato toliko raje na kolo,« nam je zaupal 42-letni Marjan.

»Kar veliko župnij sem že zamenjal in s tem spremljal razne župnike, pastoralne pristope, načine, kako se približati ljudem,« razlaga Marjan Pučko, ki je v Lenartu 10 let. V tej fari je bil tudi duhovnik pomočnik, kar je bil tudi v Ljutomeru in Turnišču, kaplan pa je bil v Ljutomeru, Murski Soboti in Beltincih, v Turnišču še diakon. Študiral je na teološki fakulteti v Mariboru, leta 2008 je bil posvečen v duhovnika.

Marjan je tudi velik navijač motokrosista Tima Gajserja.

Marjan je imel velikansko srečo, saj mu je po žrebu uspelo kupiti vstopnico za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Po rodu je iz kraja Kapelski Vrh. »Doma so bili malce zadržani, ko sem povedal, da grem za duhovnika. A niso nikoli nasprotovali moji odločitvi. Starši so me vedno podpirali pri mojih odločitvah. Samo da boš srečen, so mi rekli. Hvaležen sem tudi vsem župnikom, ki sem jih imel. Začenši z gospodom Martinom Marošo, ki je bil prej misijonar, potem pa je v našo faro prišel za kaplana. Povabil me je, da sem postal ministrant. Na moji poti sta me spremljala duhovnika Janko Novak in Tone Hribernik, velik vpliv name sta imela salezijanca Tone Ciglar in Ivan Turk, ki sta prišla leta 1996 na misijo v našo župnijo. Prav ta misijon je v meni dokončno prebudil odločitev in spoznanje, da vera ni nekaj staromodnega, da te ne ovira, ampak da ti bogati življenje,« spomni na trenutke in osebe, ki so ga pripeljali še bližje k Bogu.

Dela mu ne zmanjka. »Pred župniki so vedno večji izzivi. V prvi vrsti smo tu, da poskrbimo za pastoralno oskrbo ljudi, da ohranijo vero, ki so nam jo predali naši verniki. Poleg tega se župniki ubadamo še z gospodarskimi izzivi.«

Veliko pozornosti namenja mladim, ker so odprti za duhovnost, so iskalci vere. »Mladim je treba biti na voljo in v oporo. Nima smisla, da se jih v kaj sili, mladim je treba pokazati pot, jih spodbuditi ali, kot pravi papež Frančišek: vstanite s kavča. Sicer pa je pri mladih tako: kdor je aktiven, ta je aktiven na vseh področjih. Kdor je pasiven, je pasiven povsod,« je spoznal. Skrbi pa ga, ker so današnji odnosi tako površinski, pogosto brez pravih temeljev.

Šestnajst let je že duhovnik. FOTO: Osebni arhiv

16. junija si bo v živo ogledal tekmo na EP.

Čakanje na vstopnico

Ko ne moli ali pridiga, si Marjan rad ogleda kako nogometno tekmo. »Seveda spremljam in navijam za slovensko nogometno reprezentanco, pri kateri rad vidim in občudujem, kako fantje postanejo ekipa, ki diha kot eden. Ni pomembno, ali so fantje vredni milijone, pomembna je ekipa. In Slovenija je ekipa: kar spomnite se, kaj se je zgodilo Ronaldovi Portugalski v Stožicah. O reprezentanci Slovenije sem tudi pridigal pri maši: koliko ljudi jo je že odpisalo, potem pa je prišel pravi človek Matjaž Kek, jih povezal, motiviral in prišel je uspeh. Podobno je v cerkvi, družbi, državi. Pri naši nogometni reprezentanci občudujem tudi to, kako se znajo vsi igralci podrediti skupnemu cilju. Nikomur ni problem podati igralcu, ki je v boljšem položaju,« je poln hvale na račun Keka in njegovih izbrancev. »Pri vsaki molitvi molim za športnike, torej tudi za Kekovo reprezentanco. To je podpora, ki jo lahko dam reprezentanci kot kristjan in duhovnik. Ker verjamem v moč blagoslova in molitve,« še pristavi.

Rad je med ljudmi, zaveda se svojega poslanstva. FOTO: Osebni arhiv

Marjan je imel velikansko srečo, saj mu je po žrebu uspelo kupiti vstopnico za evropsko prvenstvo v Nemčiji. V Stuttgartu si bo 16. junija ogledal tekmo med Slovenijo in Dansko. »Prvič bom na evropskem prvenstvu,« se veseli Marjan, ki je bil pred 14 leti, ko je Slovenija v Južni Afriki drugič igrala na SP, novomašnik, zato niti pomisliti ni mogel, da bi šel morda navijat za naše na črno celino. Letos bo drugače!

»Dobil sem najbolj zaželene vstopnice. Od 11. ure do zdaj sem čakal, da sem prišel na vrsto, in čakanje je obrodilo sad. Uspelo mi je kupiti vstopnice za tekmo Slovenija: Danska v Stuttgartu,« je župnik Marjan priobčil na facebooku, ko mu je v tretjem krogu uspelo do vstopnice. Kaj pa bo z njegovo faro, ko bo navijal v Nemčiji, ga pobaramo. Ni bojazni, pravi, saj ima stalnega diakona, ki bo naredil vse potrebno, ko njega ne bo doma.