Srečanje Janše in Pahorja: to sporočata Vladimirju Putinu

Predsednika republike in vlade, Borut Pahor in Janez Janša, se strinjata, da je odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da podpiše ukaz o priznanju dveh samooklicanih separatističnih regij v Ukrajini, groba kršitev mednarodnega prava in resen poseg v suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, je danes tvitnil Pahor.

Potem ko je Rusija v ponedeljek priznala samooklicani republiki Lugansk in Doneck, je najverjetnejši scenarij prihodnjega dogajanja pripojitev obeh Rusiji po vzoru Krima, ocenjuje profesor obramboslovja Iztok Prezelj. Pri tem kakšen večji vojaški konflikt z Ukrajino ali njena zasedba nista verjetna, meni. Za prihodnje dogajanje je po oceni Prezlja možnih več scenarijev. »Dva najbolj skrajna, ki ju lahko takoj izključimo, sta, da se položaj ustavi, kjer je, in se ne spreminja. Drugi je, da bi izbruhnila širša vojna po vzoru prve ali druge svetovne vojne.«

Pahor in Janša sta se danes, kot je na Twitterju še sporočil predsednik republike, sestala in posvetovala o aktualnih varnostnih razmerah, povezanih z dogajanjem na rusko-ukrajinski meji.

Janša je že ponoči na Twitterju obsodil rusko priznanje neodvisnosti Donecka in Luganska in se zavzel, da EU Ukrajini ponudi perspektivo polnopravnega članstva.

Kasneje je opravil konferenčni klic z ministri za obrambo, zunanje zadeve in gospodarstvo Matejem Toninom, Anžetom Logarjem in Zdravkom Počivalškom, na katerem so se dogovorili, da je Slovenija pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU.

Predsednik in premier sta na današnjem srečanju govorila tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu.