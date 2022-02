Vse bolj napeto: Putin bo priznal neodvisnost separatističnih regij v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona obvestil, da bo podpisal odlok o priznanju neodvisnosti Donecka in Luganska, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil Kremelj.

K priznanju neodvisnosti ukrajinskih separatističnih regij Doneck in Lugansk je minuli teden Putina pozvala ruska duma.

EU ruskega predsednika ob tem poziva, naj spoštuje mednarodno pravo ter naj ne prizna neodvisnosti proruskih separatistov v samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk. Če bo to storil, se je EU pripravljena odzvati odločno in enotno, je v Bruslju izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Ukrajina zahteva takojšen sestanek VS ZN

Ukrajina je danes zaradi grožnje ruske invazije zahtevala takojšen sklic seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Pri tem se oblasti v Kijevu sklicujejo na varnostna zagotovila, ki jih je Ukrajina prejela v zameno za odpoved jedrskemu orožju leta 1994.

Preberite še:

Zunanja ministra Rusije in ZDA, Sergej Lavrov in Antony Blinken, se bosta srečala v četrtek v Ženevi, so danes po izrednem zasedanju ruskega varnostnega sveta sporočili v Moskvi. Ministra bosta govorila o napetostih glede Ukrajine, kjer so se razmere v minulih dneh močno zaostrile.

Letalski prevozniki ukinjajo lete v Ukrajino

Več kot deset letalskih prevoznikov je po besedah ukrajinskega ministra za infrastrukturo Oleksanderja Kubrakova zaradi napetih odnosov z Rusijo začasno odpovedalo redne lete v Ukrajino. Ob tem je minister izpostavil, da ukrajinski koridorju ostajajo odprti in da je zračni promet varen. Za ukinitev letov v Ukrajino se je pred dnevi med prvimi odločila nemška Lufthansa, danes so enako potezo povlekli še v francoskem letalskem prevozniku Air France.

Na Češkem pristal ameriški bombnik B52

Sredi napetosti med Rusijo in Zahodom zaradi ukrajinske krize je danes na Češkem, ki je članica zveze Nato, pristal ameriški bombnik dolgega dosega B52. Češko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je B52 prispel v okviru Natove vojaške vaje. Še en bombnik B52 je preletel češki zračni prostor.