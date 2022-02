Vse bolj se iskri na meji z Rusijo in Ukrajino, Janez Janša sporočil tole

»Rusko priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je zelo očitno kršenje mednarodnega prava ter budimpeškega in minškega dogovora. Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva.« To je o zadnjem dogodku na twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša, potem ko je Rusija, z Vladimirjem Putinom na čelu, proruski separatistični regiji Lugansk in Doneck priznala kot neodvisni ljudski republiki. Po govoru o razmerah na jugovzhodu Ukrajine, ki ga je prenašala ruska državna televizija, je podpisal odlok o njunem priznanju. Odredil je napotitev vojske v separatistični regiji »za zagotovitev miru« in ruskemu zunanjemu ministrstvu naložil vzpostavitev diplomatskih odnosov z obema regijama, ki sta mednarodnopravno del Ukrajine.

Rasla bodo ruska oporišča

Rusija namerava v separatističnih pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine graditi svoja vojaška oporišča, piše v »sporazumih o prijateljstvu«, ki sta bila sklenjena ob ruskem priznanju teh pokrajin kot samostojnih republik. Ruska vojska naj bi skrbela tudi za varnost njunih meja. Sporazumi pa so sklenjeni za najmanj deset let. Vsebino obeh sporazumov je na svojih spletnih straneh objavil spodnji dom ruskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kaj pomeni skupno varovanje meja in katere bodo meje, ki naj bi jih varovali, za zdaj ni povsem jasno. Analitiki pa že opozarjajo, da sta formalno regiji Doneck in Lugansk precej večji od ozemlja, ki ga od začetka vstaje leta 2014 nadzorujejo separatistični uporniki.

Kdo je prijatelj in kdo le straši

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruski odločitvi o priznanju separatističnih republik Doneck in Lugansk dejal, da Ukrajina pričakuje jasno in učinkovito podporo partnerskih držav, poroča tiskovna agencija dpa. »Zdaj bo postalo jasno, kdo je naš pravi prijatelj in partner in kdo želi Rusijo prestrašiti le z besedami. Priznanje neodvisnosti okupiranih območij Donecka in Luganska lahko pomeni enostranski umik iz sporazuma iz Minska,« je dejal Zelenski v nagovoru Ukrajincem zgodaj davi.

Zelenski je dejal, da se Ukrajina ne bo odzvala na provokacije, vendar pa se ne bo odpovedala svojemu ozemlju, čeprav sanja le o miru. »Zvesti smo mirni in diplomatski poti, ki ji bomo sledili,« je dejal.

Ameriški predsednik Joe Biden je kmalu za tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin priznal neodvisnost separatističnih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, uvedel sankcije proti vsem, ki bodo tam opravljali kakršne koli transakcije.