»Jezus je nevarno, če pa reče Alah je velik, potem pa je to sprejemljivo« (VIDEO)

Pred dnevi so na nacionalki poročali o »neprimernih in morda tudi nevarnih napisih« Jezus, ki so se začeli pojavljati po Ljubljani in na poti na Nanos. Planinsko društvo Postojna, ki je opozorilo na tovrstne grafite, je vandalizem prijavilo policiji. »Kamne ob poti so nepridipravi popisali z rdečo barvo z napisom "JEZUS", kar ne samo da oskruni našo pot, ampak tudi meče slabo luč na Planinsko društvo Postojna. Poleg ostalih kamnov so popisali tudi znameniti kamen, ki že veliko let opominja obiskovalce, naj smeti odnesejo nazaj v dolino,« so navedli v društvu.

V zadnjem obdobju se sicer takšni pojavljajo predvsem ob avtocestah po vsej Sloveniji, DARS pa jih redno prekriva.

»Jezus je nevarno, če pa reče Alah je velik, potem pa je to sprejemljivo«

Ob tem se je na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je sicer obravnaval in potrdil predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028, na to temo oglasil poslanec SDS Andrej Kosi.

»Kajti, včeraj me je en članek na RTV-ju, nekoliko sem bil nezadovoljen glede grafita, kjer se zdaj pojavljajo grafiti kao Jezus pa srce zraven. In potem novinarka reče, da je to neprimerno ali celo nevaren grafit. Torej, beseda Jezus je nevaren grafit. Torej, mi trenutno, zdaj, če nekdo napiše Jezus je nevarno, če pa reče Allahu akbar, potem pa je to sprejemljivo. Mislim, v kateri družbi smo zdaj? Beseda Jezus je nevaren grafit, to rečejo na nacionalni RTV. In zdaj, če je to sovražni govor, če bomo rekli, da je beseda Jezus sovražni govor, potem mislim, da gremo v napačno smer.«

Kakšno je vaše mnenje? Se strinjate s poslancem opozicije ali menite, da gre za vandalizem?