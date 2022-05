Spring break letos ušel izpod nadzora? Incidenti so se kar vrstili (VIDEO)

Letošnji Spring break v poreški Lanterni je bil med mladimi težko pričakovan, saj tovrstnih dogodkov zadnji dve leti ni bilo. Glasbeni festivali so odpadali eden za drugim in zabave željnim je dogodek v Poreču popestril prvomajske praznike. Na različnih prizoriščih so se odvijali številni koncerti in zabave.

Zvrstilo pa se je tudi nekaj incidentov zunaj kraja dogajanja. V apartmajskem naselju blizu festivala so se mladi preveč razživeli in začelo se je uničevanje lastnine. Po spletu sta zakrožila posnetka, kjer gori palma, na njej pa je nekakšen leseni inventar, ki še najbolj spominja na stol ali mizo. Mladi žurerji so z navdušenjem spremljali zažig palme in se ob tem zabavali.

Več o tem pa v tiskani izdaji Slovenskih novic.