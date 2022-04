Spopad Počivalška, Janše in Tonina s Fajonovo: bilo je vroče, končalo pa se je takole

Nov dan, novo soočenje politikov. Tokrat na Planet TV in tudi tokrat brez Roberta Goloba, Gibanje Svoboda. Nedavno je zavrnil soočenje s predsednikom Janezom Janšo na omenjeni televiziji, očitno pa bo z bojkotom Planet TV, ki ga nekateri označujejo za naklonjenega trenutni vladi, nadaljeval do konca predvolilnega obdobja.

V studiu so svoja stališča izpovedali Zdravko Počivalšek (Povežimo Slovenijo), Tanja Fajon (SD), Janez Janša (SDS) in Matej Tonin (NSi), torej tri koalicijske stranke in le ena stranka iz nasprotnega pola.

Takoj na začetku je beseda tekla o tistem, ki ga v studiu ni bilo. Najprej je bila tema dohodninska odločba, ki je Golob ne želi razkriti. Tonin je bil do tega dejanja izjemno kritičen in je dejal, da je po njegovem mnenju to nujno za ohranjanje njegove integritete, vsak politik pa da mora ostati transparenten: »Zanimivo pa je, da Levica ne vztraja pri takšni transparentnosti gospoda Goloba.« Počivalšek se je dotaknil plače Goloba, ko je služboval v Gen-I, in povedal, da so bile ugotovljene kršitve in da so odločbe odpravljene.

Posnetek, provizije in deleži

Tema pogovora je bil tudi posnetek, ki je v teh dneh ponovno zaokrožil in na katerem so omenjali Roberta Goloba. Voditelja sta dodala, da se pogovarjajo o provizijah in deležih, čeprav je Golob že zanikal, da bi prejel kakšno provizijo. Janšo so vprašali, ali je mogoče, da gre za podobno diskreditacijo Goloba pred volitvami, kot jih je doživel tudi sam (denimo primer Patria)? Predsednik SDS je odvrnil, da podobnosti ne vidi. Omenil je, da je bilo pri njemu na neznanem kraju in ob neznanem času, medtem ko jo to pri Golobu znano. Počivalšek je Goloba pozval, da pojasni primer, medtem ko je Fajonova izjavila, da upa, da to ni res. Opozorila pa je še, da zoper Goloba ne poteka kazenski postopek, medtem ko za aktualnega predsednika vlade tega ne more reči.

Spopad Fajonove in Tonina

»Ponosni smo na to, da smo sestavili vlado iz različno mislečih strank, da smo zdržali do konca, da smo iz epidemije izšli kot zmagovalci,« se je pohvalil Janša. Dodal je, da so epidemijo obvladali, da nismo imeli Bergama, da je v zagonu več kot dva tisoč razvojnih projektov po celi državi in ne samo v Ljubljani, tako da bo v Sloveniji počasi vseeno, kje se rodiš, saj boš imel povsod enake možnosti. Tonin je dodal, da so ljudje zadovoljni, a mu je Fajonova hitro nastavila ogledalo, da če bi bili ljudje tako zadovoljni kot trdi, ne bi bilo petkovih protestnikov, pa tudi vlada bi imela boljšo oceno. Tonin je vrnil, da petkovi protestniki ne predstavljajo celotne Slovenije.

Predvolilne ankete in samooskrba

Po predvolilni anketi Parsifala trenutno vodi SDS, sledi pa mu Gibanje Svoboda. Janša pravi, da največje zaupanje trenutno uživa SDS in to na podlagi števila sedežev v državnem zboru. Počivalšek je dodal, da so volitve tiste prave »ankete« in da naj se to prepusti volivcem.

Zaradi ruske agresije na Ukrajino, niso mogli mimo samooskrbe. Janša pravi, da stanje ni tako slabo, kot pravijo nekateri. Fajonovi je voditelj z Nove24, ki ga gostijo na Planetu v soočenjih, očital, da se samooskrbe v njihovem programu niso prav veliko dotaknili. Predsednica SD mu je odvrnila, da ga potem niso dobro prebrali in da so pripravili celo akcijski načrt. V SD pravijo, da mora Slovenija narediti več, kmetom pomagati s subvencijami, z odkupom izdelkov, ki so prednostni za nas: »Politika, stroka, ljudje. Tega žal danes ni.« Tonin je dejal, da je treba stremeti k temu, da se vojna v Ukrajini čim prej konča, hkrati pa iskati, kako se soočiti z zdajšnjo krizo. Vnovič je poudaril, da ministri iščejo nadomestne vire energentov in da se naredi več za lastno samooskrbo.

Zavrnjena roka in Mahničeva radikalna islamistka

Tema pogovorov je bila tudi kandidatka SD na teh volitvah Dominika Švarc Pipan. Pred kratkim je namreč zavrnila ponujeno roko predsednika vlade. Fajonova je dejala, da jo razume in spoštuje, sama pa se je z Janšo rokovala (tudi po koncu oddaje). Pri tem je izpostavila napade in diskreditacije, ki da jih deležna tudi sama. Na očitke, s kom je Švarc Pipanova delala kot odvetnica, je Fajonova vnovič stopila v bran kolegici: »Dominika je izvrstna odvetnica in kar je delala v svojih profesionalni karieri, ji ni nič za očitati.«

Takoj za to temo je sledila omemba tvita državnega sekretarja Žana Mahniča. Ta je Failo Pašič označil med drugim za radikalno islamistko. Janša na splošno takšnega diskurza ne podpira, je dejal, v isti sapi pa nadaljeval, da je gospa pred leti na Prešernovem trgu napadla nekoga, ki je držal plakat z napisom "Evropa je krščanska". Kasneje je na to temo še dodal, da je bila mogoče komunikacije neprimerna, ob tem pa je opozoril, da sami dnevno dobivajo grožnje s smrtjo. Tonin je Mahničeve diskurz označil za nedopusten, saj da se z žaljenjem in zmerjanjem zapirajo vrata sodelovanje, nerokovanje Švarc Pipanove pa se mu je zdelo nespodobno. Počivalšek je bil pri obsojanju bolj previden. Dejal je, da podpirajo odprto in pluralno družbo, a da pričakuje, da bodo tisti, ki pridejo v Slovenijo, spoštovali slovenski način življenja.

S kom bodo sodelovali

Kot vedno, so se tudi tokrat pogovarjali o sodelovanju. Fajonova je dejala, da si ne predstavljajo sodelovanje s strankami, ki kršijo zakone, celo ustavo, s tistimi, ki politične tekmece in drugače razmišljajoče diskreditirajo po twitterju in podobno. Zavzema se, da bo naslednja vlada spoštovala ljudi in da se v Slovenijo vrne normalnost. Počivalšek na drugi strani pravi, da je pomembno, da je vlada odločna in da se zgodovina pusti za nami, osredotočiti pa da se je treba na prihodnost. Janša je spregovoril o pomembnosti sodelovanja, a kaj hitro mu je Fajonova očitala neiskrenost, saj da so podali en kup predlogov, ki pa jih je vlada enostavno preslišala.

Glede uspešnosti spopada z epidemijo se Fajonova ne strinja z oceno Janše, da so naredili vse, kar so morali. Izpostavlja, da so velikokrat v zakone podtikali stvari, ki niso imele ničesar z obvladovanjem epidemije, ob tem pa je poudarila še, da med epidemijo ni odločala stroka, ampak politika. Tej pa je očitala represijo in ustrahovanje. Po njenem mnenju bi se bilo mogoče z epidemijo soočiti drugače. Izpostavila je tudi vladanje z odloki, Janša pa je dejal, da niso vladali z odloki in izpostavil protikoronske zakone, ki jih je sprejemal parlament.

Kaj je njihova prioriteta v prihodnosti, če bodo v vladi?

Počivalšek izpostavlja razbremenitev plač, socialno kapico, pavšalizacijo davkov za določene skupine (denimo obrtnike, kmete), podporo malim in srednjim podjetjem (vse našteto spada v skupino gospodarstvo), pokojnine, zdravstvo in stanovanja (našteto spada v skupino ljudje), na koncu pa narava: zelena energija in odgovoren odnos do živali.

Tonin pravi, da bodo še naprej delali energično in učinkovito, ubranili da bodo zakon o dohodnini, in zagovarjali vsem dostopno javno zdravstvo, da lahko prideš do zdravnika, ko ga potrebuješ. Dodal je še, da bodo v to državo prinesli več veselja do življenja.

Fajonova izpostavlja močno zvezo z gospodarstvom in civilno družbo. Izpostavlja javno zdravstvo, njena zaveza pa je, da bo vsak, ki bo specialista potreboval, do njega lahko prišel v 30 dneh. Zavzemajo se za brezplačno hrano v šolah. Ponovno je izpostavila, da bodo delali drugače in sicer tako, da bodo spoštovali zakone, ustavo, obnovili pravno državo in demokracijo.

Janša meni, da najbolj potrebujemo sledeče tri stvari: varnost, stabilnost in razvoj na vseh področjih. Izpostavlja, da so Slovenijo vrnili na svetovni zemljevid, v naslednjem mandatu pa si želi več sodelovanja.

Kljub različnim mnenjem, so se predsedniki strank na koncu rokovali.