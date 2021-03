Spomini ene generacije

Želimo vas spodbuditi in povabiti, da nam zaupate svoja različna spominjanja.

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo priložnostno razstavo ob 30-letnici samostojnosti pripravili v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). »V letu 2021 mineva 30 let, odkar smo Slovenci vzpostavili lastno državo,« poudarjajo v obeh ustanovah. »Merjeno s perspektive človeškega življenja je to doba ene generacije, spomini na prelomne dogodke pa so po treh desetletjih še vedno živi in prisotni. Tako tisti, ki so že postali del kolektivnega spomina, kot osebni, ki jih morda poznate le posamezniki in posameznice in jih kot osebno izkušnjo pomnite le vi sami.«SEM in NUK štejeta za svoje pomembno poslanstvo beleženje in hrambo raznovrstnih spominov, ob letošnjem praznovanju pa ustanovi posvečata posebno pozornost osebnim spominom Slovenk in Slovencev po svetu na čas slovenskega osamosvajanja. »Želimo vas spodbuditi in povabiti, da nam zaupate svoja različna spominjanja na to posebno obdobje slovenske zgodovine. Vaše misli bomo z vašo pomočjo zapisali in jih predstavili na razstavi z naslovom VTISI30. Mozaik spominov na čas slovenskega osamosvajanja bo na ogled od junija do oktobra 2021 v SEM,« so še zapisali v povabilu k sodelovanju.