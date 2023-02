Spet počilo na TVS: Urbanija bo prenašal Ruparjev shod, očitajo mu, da pomaga rušiti Golobovo vlado

Nekdanji tržiški župan in poslanec SDS ter pobudnik iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar za sredo napoveduje nov protestni shod upokojencev v Ljubljani. Prepričan je namreč, da so s prvim shodom »premaknili miselnost slovenskega prebivalstva, predvsem pa vlade in drugih institucij, ki so dolga leta spale, ne bdele nad upokojenci«.

Za vse, ki se protestov ne bodo udeležili, pa bo z neposrednim prenosom poskrbela nacionalna televizija. Vsaj tako napovedujejo na spletni strani tukajsmo.info.

Ocenjujejo, da naj bi za neposrednim prenosom 2. vseslovenskega shoda upokojencev stal direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Prenos bo, kot je zapisano na spletni strani MMC-ja na prvem programu TV Slovenija v sredo med 14.55 in 15.40.

Trdijo: »Da gre v resnici za načrtno destabiliziranje razmer v državi in poskus rušenja slovenske vlade, dokazujejo tudi odločitve in ukrepi vodstva nacionalne televizije. Za sredo je namreč predviden neposredni prenos protestov! Posamezni snemalci so dobili tudi posebna navodila, naj posnamejo dogodke, s katerimi bi lahko diskreditirali vlado. Isti ljudje, ki so novinarje kaznovali zaradi poročanja o protestih civilne družbe, bodo zdaj proteste, ki jih pomaga organizirati politična stranka, neposredno prenašali!?!«

Zakaj bo nacionalka prenašala shod upokojencev in kako odgovarja na očitke, da naj bi s tem pomagala rušiti vlado? Za pojasnila smo se obrnili na prvega moža TV Slovenija.

To nam je sporočil Uroš Urbanija: »Že v preteklosti je RTV prek svojih različnih platform zagotavljala prenose v živo za najrazličnejše proteste. Tokratni protest bo možno spremljati na TVS1 ob 15.00.«

Je pa Urbanija na twiterju zapisal še tole: »Vidim, da nekateri naši novinarji vse dogodke ocenjujejo z vidika, ali koristijo ali škodijo vladi. In na podlagi tega se odločajo, kaj objaviti in česa ne. Sramota. Pričakoval bi, da so zavezani javnosti, in ne vladi. Res pa je to težko, če honorarno še malo za vlado delaš.«