Grah Whatmough stopil pred kamere: kaj se dogaja na Kolodvorski? (VIDEO)

Ob 9.30 se je na ustavnem sodišču začela seja, na kateri ustavni sodniki med drugim odločajo o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS. Pol ure kasneje pa je pred kamere stopil vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough in takoj na začetku povedal, da namen današnje konference ni komentiranje morebitne odločitve ustavnega sodišča, ampak je fokus na predstavitvi dokumenta, ki ga je v sredo sprejel nadzorni svet RTVS. Torej sprejeto letno poročilo oz. zaključni račun za preteklo leto.

»Nadzorni svet je na predlog vodstva sprejel letno poročilo za lani, ki ga je revidirala tudi zunanja revizorska služba. Rezultat je prvič po letu 2015 pozitiven, in sicer v višini 96.000 evrov,« je dejal in povedal, da RTVS prvič po letu 2015 posluje s pozitivno ničlo.

Razkril je, da je bilo v letu 2022 ustvarjenih 137,8 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj šest milijonov evrov več kot preteklo leto. Več prihodkov so zabeležili zlasti zaradi učinkovitega pobiranja RTV-prispevka in uspešnega trženja oglasnega prostora. Izpostavil je tudi, da je RTV-prispevek že od leta 2012 nespremenjen, in predlagal, da bi se uskladil z inflacijo. Po njegovi oceni bi se moral RTV-prispevek dvigniti na 16,22 evra.

Kaj se dogaja na Ustavnem sodišču RS?

V sredo je završalo, da bi lahko osem ustavnih sodnikov (Rok Čeferin se je iz odločanja izločil) odločilo v prid zadržanju novele zakona, zato je menda v vladnih krogih zavladala prava panika.

Vlada je na dopisni seji, da bi to preprečila, ustavnemu sodišču poslala predlog za zaslišanje prič in izvedencev v postopku za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Pod pobudo za presojo ustavnosti so se podpisali predsednik dozdajšnjega programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough, dozdajšnja namestnica predsednika nadzornega sveta RTVS Tamara Besednjak Valič in vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija.