Nova drama na TV Slovenija: to naj bi Urbanija prepovedal Bergantu in Krajncu

Spet drama na RTV Slovenija. Kot je znano, se bliža svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, zato so v službi za napovednike televizijskih vsebin na RTV Slovenija želeli narediti promocijske spote, v katerih bi prepoznavni obrazi TV Slovenija športne navdušence vabili v Planico.

Med povabljenimi za snemanje so bili tudi Saša Krajnc, Igor E. Bergant in Seku M. Conde. V dneh do prvenstva pa boste njihova povabila gledalcem zaman čakali na televizijskih zaslonih, so sporočili na spletni strani tukajsmo.info.

Ne morem dopuščati, da se del sodelavcev ves čas izloča, nekatere druge pa privilegira.

Vodstvo televizije s TV direktorjem Urošem Urbanijo je njihovo predvajanje namreč prepovedalo in službi za napovednike naložilo, da naj namesto njih raje posname »zagotovo bolj prepoznavna obraza RTV Slovenije« Luko Svetino in Valentino Plaskan.

Ob tem se je oglasil tudi legendarni tv voditelj Slavko Bobovnik, ki se ob tem na družabnem omrežju sprašuje: »Tu ne gre več samo za nižanje gledanosti javne TV, ki je zaradi nesmiselnih posegov novega vodstva v program že itak na psu. S takšnim "uravnoteževanjem" se dela škoda tudi celotni planiški prireditvi. Ali bo kdo vendarle še enkrat premislil? Bo kdo premogel toliko treznosti, poguma in poštenosti, da bo vodstvo TV opozoril na zdrs?«

Ob tem je Bobovnik Urbanijo tudi povprašal: »Zavedajoč se vaše prezaposlenosti, vas vendarle prosim, da mi kot plačniku RTV prispevka pojasnite, zakaj sta novinca ga. Pleskan in g. Svetina primernejša za povabiti ljudi v Planico, kot IE Bergant? Imata več znanja o športu, sta retorično boljša?«

To nam je odgovoril Urbanija

Ali navedbe o prepovedi predvajanja promocijskih spotov držijo in če držijo, zakaj so se odločili zato? Za pojasnilo smo se obrnili na direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo.

Takole nam je odgovoril: »Pravilno bi bilo vprašanje, zakaj se je izločilo iz snemanja promocijskih spotov ostale voditelje? Kot direktor TVS ne morem dopuščati kakršne koli diskriminacije. V DIO imamo tudi čudovite voditeljice, pa se jih je preprosto spregledalo.

Da je stvar še hujša in notranje problematična: ne morem dopuščati, da se del sodelavcev ves čas izloča, nekatere druge pa privilegira.«

