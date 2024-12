Poslanec SDS izročil šefici DZ Janševo knjigo: poglejte, kaj je storila z njo

Poslanec SDS Andrej Hoivik je že pred časom zapisal, da je v državni zbor naročil pet knjig z naslovom Budnica, ki jo je nedavno izdal njegov strankarski šef Janez Janša. »Naročil sem pet knjig. Eno za predsednico Državnega zbora, preostale štiri pa za poslance Levice. Kordiša tu ne štejem,« je navedel na omrežju X.

Predsednici Urški Klakočar Zupančič je Hoivik na prvi strani knjige napisal posvetilo: »Spoštovana predsednica Državnega zbora mag. Klakočar Zupančič, naj tudi vam čim prej zazvoni! Poslanec SDS Andrej Hoivik.«

Na X je še zapisal, »da bo podpisana Budnica po nujni seji Odbora za pravosodje izročena predsednici DZ«, kjer pa so parlamentarci sprejeli sklep koalicije, s katerim so najostreje obsodili shod pred sodiščem v Celju.

Klakočar Zupančičeva knjige ni sprejela odprtih rok, saj naj bi jo po besedah Hoivika zalučala v smeti. »Žal je knjiga z nagovorom in mnenjem predsednika stranke SDS končala v smeteh s strani predsednice DZ. Kljub temu pa je vseeno posredno prispevala deset evrov (knjiga stane dvajset, op.a.), da bo tistim, ki so jim krivo sodili, povrnjeno vsaj nekaj finančnih sredstev. Tako da, hvala mag. Klakočar Zupančič, v imenu njih,« je zapisal Hoivik.

Andrej Hoivik, poslanec SDS. FOTO: RTV Slovenija

Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič smo vprašali, ali drži, da je podarjeno knjigo vrgla v koš, in kako razume Hoivikovo gesto. A kaže, da ji Hoivik knjige niti ni izročil, ampak jo je le odložil na njeni mizi.

S kabineta predsednice nam je odgovoril Viljem Grdadolnik, ki je zapisal, da je bil »namen omenjenega gospoda poskus provokacije na seji Odbora DZ za pravosodje, ki je zelo jasno obsodil nedavno dogajanje pred celjskim sodiščem. Ko je predsednica za nekaj trenutkov zapustila sejo, je namreč knjigo pustil na mizi pred sedežem, na katerem je sedela.«

Da je zavrgla knjigo, niso zanikali, so pa prepričani, da je šlo za provokacijo. »Predsednica tovrstne provokacije zavrača in dodaja, da so zgolj demonstracija pomanjkanja argumentov v razpravi, objave pa kot prazno iskanje pozornosti,« je zapisal Grdadolnik.

Z dodatnimi vprašanji smo se obrnili tudi na Hoivika, a nam v treh dneh nanje še ni odgovoril.